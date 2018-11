«¡Qué abrazos daba...! Ricardo, cuando abrazaba, lo hacía con todo su corazón» J.O. IRUN. Martes, 13 noviembre 2018, 00:14

«Es un día muy triste». Así se expresaba ayer Fernando Etxepare Gómez, director del coro Ametsa. Fueron Ricardo Requejo y su padre, Fernando Etxepare Díaz, quienes impulsaron la creación de lo que hoy es la Sociedad Cultural Coro Ametsa. «Todo lo que es la familia del Ametsa se lo debemos a ellos. No sé si fueron conscientes, cuando empezaron, de todo lo que iba a suponer ese proyecto para la música y para la cultura en general en Irun». Precisamente, recordaba Fernando Etxepare Gómez, hoy «habría sido el cumpleaños del aita», que falleció en 2012.

«Nos hemos estado dando el pésame los unos a los otros, porque Ricardo era una persona que nos ha aportado tanto a los músicos en Irun que lo sentimos muy nuestro. Se ha ido alguien muy importante, dejando un vacío que no se puede llenar. Quedan pocas personas como él», comentaba Leticia Vergara. La mezzosoprano recordaba que, precisamente ayer, «tenía una reunión con el txistulari José Ignacio Ansorena. Le he dado la noticia y se ha quedado muy apenado, y me decía '¡qué abrazos daba Ricardo...!' Es verdad: Ricardo cuando te abrazaba, te abrazaba de verdad, con todo su corazón y toda su amistad».

Leticia Vergara definía al pianista como «alguien infatigable, que trabajaba la música con todo su interés y todo su amor por ella. A pesar de su edad, tenía una gran ilusión por hacer más y mejor música, por sacar cada matiz de cada partitura». El pianista, destacaba la mezzosoprano, «ha sido una persona con una carrera internacional y muy estimada por muchas personas».

El Ayuntamiento de Irun manifestó también su «pesar y pésame ante el fallecimiento de Ricardo Requejo». El alcalde, José Antonio Santano, afirmó sobre el pianista que «siempre me emocionaba al oírle hablar de Irun y de nuestras fiestas, del Ametsa y verle lleno de ganas para sacar adelante proyectos nuevos con un espíritu luchador que le ha acompañado hasta el final».