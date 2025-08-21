Txanika se estrena hoy en el Grand Slam ante la pareja Bixente-Atain

HondarribiaTxanika se estrena hoy en el Grand Slam ante la pareja Bixente-Atain
Jueves, 21 de agosto 2025, 20:32
El frontón Jostaldi vivirá a partir de las 20.00 horas otra gran noche de cesta-punta con el estreno del delantero hondarribitarra Julen Basterra ' ... Txanika' en el Grand Slam de casa. El puntista de 22 años buscará, junto a Salegi, el pase a semifinales contra Hormaetxea y Bailo, una pareja con varios grand slams a sus espaldas y que podría tener cerca la clasificación tras vencer el día 1 a Bixente y Atain.
El grupo A, por su parte, ya tiene definidas las parejas que disputarán las semifinales el 12 de septiembre. Arbe y Argoitia se clasificaron en primer lugar tras vencer en el primer partido a Erik y Kanpan, pareja que logró clasificarse dos semanas más tarde tras vencer a por 15-12 y 15-10 a Victor y Oyhenard.
Comienzo del Master Series
Una hora antes del encuentro entre Txanika-Salegi y Hormaetxea-Bailo tendrá lugar la primera semifinal del Master Series Femenino, que enfrentará a la pareja compuesta por Tania y Araia contra Lur y Laura. Las primeras parten como favoritas, aunque la joven dupla Lur-Laura promete dar guerra.
La otra semifinal será el 29 de agosto, en una jornada en la que se enfrentarán Naroa-Alize ante Erika-Gisela. En el cuadro masculino, Txanika-Salegi se las verá ante Bixente-Atain.
