Las traineras de Hondarribia buscan el más difícil todavía en La Concha La tripulación masculina debería entrar atendiendo a los resultados logrados en la temporada

Iñigo Aristizabal HONDARRIBIA. Martes, 2 de septiembre 2025, 20:15

Hoy (chicas) y mañana (chicos) se disputan las regatas con más tensión de la temporada, las clasificatorias para la Bandera de La Concha. Hondarribia Arraun Elkartea estará presente en ambas citas y con las dudas propias de este evento.

Porque una cosa es lo que ha sucedido durante el verano, que da unas pistas de lo que puede ocurrir, pero la clasificatoria es una regata-trampa.

En la cita femenina de hoy, Bertako Igogailuak Hondarribia deberá ofrecer su mejor versión para estar entre las siete clasificadas, más Arraun Lagunak. Séptimo y octavo han sido los puestos más repetidos por las hondarribitarras en la Liga Euskotren pero también han sido terceras, cuartas, quintas y sextas. Hoy hará falta un resultado de este tipo, ya que, además de las rivales de la liga, habrá otras de la segunda categoría y de Galicia.

Los chicos, de más a menos

En cuanto a ORSA-Hondarribia, solo una vez en la actual Liga Euskolabel ha sido peor que séptima, octava en la segunda jornada de Zarautz. Tras estrenarse con un séptimo puesto, los de Mikel Orbañanos fueron entre terceros y sextos hasta la undécima jornada. En las últimas siete regatas de la liga han acabado entre los puestos sexto y octavo, salvo la quinta posición del pasado domingo en Ares.

Los hondarribitarras han ido de más a menos pero sin motivo de alarma y mañana buscarán entrar en La Concha, como lo han hecho siempre desde 2007.