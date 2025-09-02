Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La expedición hondarribitarra en Castro Urdiales, contenta tras salvar la categoría.

Hondarribia

La segunda tripulación se mantiene en la Liga ARC-1

La segunda tripulación fue segunda y primera en las dos regatas del play-off

I. A.

HONDARRIBIA.

Martes, 2 de septiembre 2025, 20:17

Final feliz ha tenido la temporada para la segunda tripulación masculina, que se mantiene en la ARC-1, segunda división, tras imponerse en el play-off de ascenso-descenso.

Los de Gonzalo Carrión tuvieron problemas al inicio de la liga, llegando a ocupar la última posición. Con un equipo muy joven y muchas bajas respecto a la temporada pasada al subir unos cuantos remeros a la primera tripulación, la 'B' sufría pero poco a poco fue a más. De esta manera, acabó la liga en antepenúltima posición con 61 puntos, por 49 de Camargo y 47 de Castreña.

Evitó con holgura el descenso directo pero se vio obligada a disputar el play-off de ascenso-descenso, con regatas el sábado en Portugalete y el domingo en Castro Urdiales.

En la primera cita, los hondarribitarras quedaron segundos, a cuatro segundos de Hibaika. En la segunda pusieron la guinda con una clara victoria, al aventajar en nada menos que 22 segundos a la propia Hibaika. Con la suma de los resultados, Hondarribia 'B' se impuso en el play-off y mantiene la categoría.

