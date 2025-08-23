Sagardoa dastatzeko aukera paregabea

HondarribiaSagardoa dastatzeko aukera paregabea
Zortzi sagardotegiren ekoizpena ezagutzeko aukera izan zuten hondarribitar eta bisitariek eguraldi ezin hobeak animatutak
Larunbata, 23 abuztua 2025, 21:03
Madalen plaza txiki geratu zen beste behin Sagardo Egunean. Eguraldi ona festara batu zen eta hondarribitar eta bisitari andana animatu zen atzo edalontzia eskuan hartuta, inguruko hainbat sagardotegiren zukuak dastatzera. Hain zuzen, Altuna, Beko Errota, Lizeaga, Larregain, Oialumezar, Ola, Petritegi eta Zabala sagardotegiek hartu zuten parte aurtengo ekitaldian.
Sagardoaz gain, Arraunlari, Branka, Medievo, Ondarribi, Tatapas eta Txantxangorri tabernek prestatutako pintxoak jateko aukera ere izan zuten bertaratu zirenek.
Euskal doinuekin girotutako arratsaldea izan zen atzokoa, jaiak geroz eta gertuago daudelaren seinale. Muara K.E.-k antolatuta, Sagardo Egunak Olagarro K.E.-ren, Antxetaren eta Udalaren babesa jaso zuen.
