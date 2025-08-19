Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada

Hondarribia

Madalen plaza sagardozaleen topagune izango da larunbat honetan

X. L. G.

HONDARRIBIA.

Asteartea, 19 abuztua 2025, 20:58

Hilaren 23an, larunbatarekin, ospatuko dute Hondarribiko Sagardo Egunaren edizio berria. Ohikoa denez, 18:00etatik aurrera tokiko eta inguruko hainbat sagardotegiren edariak dastatzeko aukera izango da Portu auzoko Madalen plazan. Era berean, pintxoak jateko eta euskal musikaz gozatzeko abagunea ere izango da. Edalontziak eta pintxoentzako txartelak Madalen plazan bertan eskuratu ahal izango dira, Branka tabernaren ondoan. Hondarribiko Sostengu Taldeak antolatatzen du urtero Sagardo Eguna. Lehenengo urteetan Gipuzkoa plazan ospatu ohi zen, baina 2022az geroztik Portu auzoan egiten da.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Polémica en San Sebastián tras cobrarle suplemento de terraza por sentarse en un banco: «Para flipar»
  2. 2

    17 miembros de Vox despliegan una larga bandera de España en la playa de La Concha
  3. 3

    Multan con 400 euros a dos jóvenes que bebían latas de refresco en Bilbao
  4. 4 EH Bildu culpa a GKS de la expulsión de un policía de las txosnas de Ondarroa
  5. 5

    Mikel Oyarzabal da un giro de tuerca más
  6. 6 El agradecimiento de una familia donostiarra que deja una reflexión: «Hay que pagar bien a los médicos para conservarlos aquí»
  7. 7

    «Iñaki nos dio vida a los vecinos de Paiporta»
  8. 8 Helicópteros militares neerlandeses sobrevuelan Gipuzkoa rumbo a León
  9. 9 Muere la mujer que fue retenida durante doce días por su pareja en Valencia
  10. 10 Los famosos de visita en una localidad de Gipuzkoa: «Qué lugar tan precioso»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Madalen plaza sagardozaleen topagune izango da larunbat honetan