Fenomena, pintxos y Vila Bira forman parte del cóctel cultural de octubre

Iñigo Aristizabal HONDARRIBIA. Miércoles, 1 de octubre 2025, 20:57

El concierto que la acordeonista hondarribitarra Marina Hernáez ofrecerá este sábado en el auditorio es una de las propuestas destacadas en la agenda cultural del mes de octubre.

'De Bach a Piazzolla' es el título del concierto que ofrecerá Hernáez junto con la pianista Marine Guilleux, con entradas a tres euros.

El propio auditorio acogerá dos citas más este fin de semana, el viernes a las 19.00 la proyección de la película 'Los Rose' (tres euros) y el domingo a las 19.00 la obra teatral 'Helen Keller, ¿la mujer maravilla', de Grupo Chévere (cinco euros). Y habrá más este fin de semana, como el concierto de Klink Korua y Coro de La Bodega (Candás, Asturias), el sábado a las 20.00 en la iglesia de La Marina, o las dos incursiones que el 'II Encuentro de Titiriteros de Euskal Herria' hará en nuestra ciudad. El sábado El tenderete ofrecerá 'Hamaika Gatazka' y el domingo se podrá ver Katxaruloren Alaba', de Babaluva, en ambos casos a las 18.30 en el parque Olazabal (o en Kultur Etxea en caso de mal tiempo) y en euskera.

Pasamos al segundo fin de semana de octubre y llega una de las citas destacadas, el Fenomena Festibala que se celebrará el sábado 11 en el aparcamiento de la playa. También ese día la compañía de danza Cielo Raso ofrecerá su espectáculo 'Née' en el auditorio (cuatro euros), mismo escenario al que el domingo 12 a las 12.30 se subirá la Banda de Música Ciudad de Hondarribia para ofrecer su concierto mensual, con repertorio acorde al día en cuestión.

Campeonato de pintxos

Y seguimos en el auditorio, donde entre el 13 y el 15 de este mes se celebrará el 'XX Campeonato de Pintxos 18/70 Euskadi y Navarra-Euskal Herriko XX. Pintxo Txapelketa', con la representación local a cargo d elos hondarribitarras Gran Sol y Danontzat y el irundarra Manolo.

Los días 18 y 19 el protagonismo recaerá en la ópera, aunque con dos propuestas distintas en el auditorio. El sábado será el turno de 'Operetta' a cargo de Cor de Teatre (ocho euros, menores de 18 años, cuatro) y el domingo llegará la versión infantil con 'Txorimaloaren ametsak' (dos euros). También el domingo en el Jostaldi tendrá lugar el 'VIII encuentro de encajeras' que organiza Emeki Elkartea.

Es la misma asociación que organiza la charla 'El abolicionismo de la prostitución como proyecto civilizatorio', a cargo de Rosa Cobo Bedía, el viernes 24 en Kultur Etxea. Ese día Pauso-K Dance Studio ofrecerá una actuación en Itsas Etxea.

El último fin de semana del mes será uno de los más cargados de actividades. El sábado por la mañana se celebrará en la calle San Pedro el día de las bibliotecas y el auditorio acogerá el concierto de Oskarbi (cinco euros). El domingo dos películas y un concierto. Los pequeños podrán ver 'Heidi' en el auditorio (tres euros) y en el Polvorín se proyectará 'Deprisa, deprisa', de Carlos Saura. Además, el grupo estadounidense La Luz ofrecerá un concierto en Psilocybe Enea, junto con Ex-novios, de Iruñea. El mes cultural acabará con la sesión de cuentacuentos de Maite Franko, el miércoles 29 en Zuloaga Etxea.

Tres citas deportivas

Hay tres actividades deportivas en la agenda de octubre. Este domingo se celebrará la 'XXVI Urm Inmobiliaria-Txingudi Korrika', con salida a las 10.00 en Hendaia, paso por Irun y el centro de Hondarribia y llegada en la pista de atletismo.

Para el fin de semana del 11 y 12 se anuncia la Vila Bira. El sábado habrá una charla en el frontón Jostaldi y ese lugar será el punto de salida y llegada de la marcha cicloturista del domingo.

Por último, el 26 de octubre se celebrará la vigesimosexta edición de la 'Donibane Lohitzune-Hondarribia-Media maratón de Euskal herria', con llegada en Arma Plaza.

A esta lista de actividades hay que sumar los talleres de literatura y de escritura creativa, las alboradas dominicales de Txistu Taldea y las ferias del puerto deportivo, brocante los dos primeros domingos y arte y artesanía el segundo y tercero.