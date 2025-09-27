Fenomena Festibala celebrará la más internacional de sus diez ediciones En el evento del 11 de octubre habrá grupos de Barcelona, Suecia, Bélgica e Italia y se rendirá homenaje al fallecido Elliot Smith

Fenomena Kultur Elkartea anuncia para el 11 de octubre, bajo la carpa que se instalará en el aparcamiento de la playa, la décima edición de su buque insignia, Fenomena Festibala.

Desde la asociación explican cómo en este festival «prima la música ante cualquier otra consideración y no hay lugar a concesiones que no sean las del capricho del melómano. Apostamos por bandas rockeras de carácter contemporáneo». En este caso, además, con un carácter más internacional de lo habitual y la presencia de artistas de tres países europeos.

Fecha 11 de octubre, de 17.00 a 0.00 en el aparcamiento de la playa, entrada gratuita.

Homenaje a Elliot Smith Con la participación de Miren Iza, Dani Llamas, Joseba Irazoki, María Rodés, Flecha, Leire Melenas, , Ferrán Resines, Galder Izagirre y Dafnis Linares.

Artistas 18.30, Pinpilinpussies; 19.30, Ebbot Lundberg and The solar circus (Suecia); 21.15 , The Guru Guru (Bélgica); 23.00, Black Rainbows (Italia).

Por el escenario pasarán Pinpilinpussies (Barcelona-Bermeo), Ebbot Lundberg and The solar circus (Suecia), The guru guru (Bélgica) y Black Rainbows (Italia) y el festival arrancará con un homenaje al fallecido Elliot Smith, en el que participarán Miren Iza, Dani Llamas, Joseba Irazoki, María Rodés, Flecha, Leire Melenas, Ferrán Resines, Galder Izagirre y Dafnis Linares.

Ernesto Villar, uno de los organizadores, cuenta que «este toque internacional supone cierto riesgo, porque la gente conoce más a los grupos nacionales. Por ejemplo hemos tenido a Parquesvr, Grande Amore o Anari, que el año pasado trajo a mucha gente. Asumimos el riesgo, también porque creemos que tenemos un público bastante interesado en lo que se propone a pesar de no conocerlo excesivamente».

En cuanto a los artistas invitados, «hemos perseverado con Ebbot Lundberg, que lo tuvimos cerrado pero se nos cayó. Tienen unos discos maravillosos, pero no los conoce mucha gente. Y nos ha pasado otras veces con grupos no muy conocidos que han cautivado al público».

Empezará con el homenaje

Fenomena Festibala empezará con un homenaje a Elliot Smith, que «falleció el 21 de octubre de 2003. Hace dos años, en Fenomena Festibala tocaron Dani Llamas y Tulsa y el día del aniversario los dos recordaron a Elliot Smith en sus redes sociales, cada uno por su lado. Yo no sabía que eran seguidores suyos pero de aquel detalle surgió la idea de hacer un homenaje, que hemos ido preparando con muchos artistas».

Se formará una banda, también habrá actuaciones en solitario y dúos y «tocarán diecisiete canciones. Va a ser algo especial y ya sabemos de gente de fuera que va a venir especialmente por esto».

En la presentación del evento se señala que en este recital «quedará reflejada la grandeza de la obra de Elliott Smith, su altura compositiva, donde más allá de su quebrada sensibilidad, se podrá comprobar su don para la riqueza melódica y su inquebrantable afán de encontrar aquello que si logró: llegar hasta el fondo de la verdad de cada uno de sus seguidores, hoy huérfanos agradecidos».

Cuatro actuaciones

Tras este singular arranque, Fenomena Festibala tomará el rumbo 'normal' de un concierto de este tipo, con cuatro actuaciones hasta la medianoche.

Pinpilinpussies, formado por Ane Barcena (Bermeo) y Raquel Pagès (Barcelona) presenta una propuesta sólida, ruidosa, melódica y punk.

El antes mencionado Ebbot Lundberg es una «figura imprescindible del rock continental del siglo XXI», en su día candidato a los premios Grammy y que en esta ocasión se presenta con The solar circus, con su mano derecha, Billy Cervin, a la guitarra

The guru guru puede ser la sorpresa de la décima edición. Desde su debut en 2017 han llevado una carrera lenta (sólo tres referencias discográficas) pero bien cimentada. Tira del carro un cantante que detrás de una máscara histrionismo esconde una voz cargada de matices.

Y, por último, Black Rainbows, con un rock duro que no se corresponde mucho a Fenomena pero que «nos apetecía».