Eskifaia lleva a sus tres coros al concierto del Baluarte

El concierto de verano de Eskifaia Abesbatza es un clásico de estas fechas. Desde la asociación consideran que es «una oportunidad única para disfrutar ... de la música coral en pleno verano, rodeados por la historia y el encanto de las murallas de Hondarribia». Y es que el recital está programado a las 22.00 en el Baluarte de la Reina, «un espacio irrepetible donde se crea una atmósfera única».

Allí comparecerán no solo Eskifaia y Xatz Eskifaia como suelen hacer habitualmente, sino también el coro infantil Eskifaia Txiki, que viene actuando en esta cita desde 2022.

Será además el primero de los tres en actuar, bajo la dirección de Aritz Enparan, e interpretando 'Arratsalde honetan' (Sorotan Bele, arr. Josu Elberdin), 'Give it up!' (Michael Gohl), 'Drunken sailor' (Emily Crocker), 'Erre zenituzten sorginen' (Xabi Solano, arr. Iker González), 'Kantu bat' (Bulego), 'Touch the sky' (Alexander L. Mandel) y 'Stand by me' (Ben E. King).

Seguidamente será el turno del coro de voces blancas Xatz Eskifaia, con Amaia Aldalur a la batuta, para ofrecer el siguiente repertorio: 'Abesbatzaren sustraia' (Javier Busto), 'Orhiko txoria' (arr. Junkal Guerero), 'Nere oroitzean', 'Larretxoko masustak' y 'Mantoni' (Iker González), 'Rederak' (Junkal Guerrero), 'La cucaracha' (arr. Alberto Grau), 'El abanico' (arr. Manuel Martínez Guirao), y 'Alfonsina y el mar' (arr. Vivian Tabusch).

Cerrará la sesión el coro mixto Eskifaia, dirigido por Gorka Aierbe y con seis canciones en su programa: 'Pa sesliš' (arr. Karol Pahor), 'Mutil txaleko gorri' (arr. Junkal Guerrero), 'Zeruan eder ilargia' (arr. Aita Donostia), 'Hego haizea' (arr. Miguel Mª Azpiazu), 'Quick! We have but a second' (arr. Charles V. Stanford), 'Chan-chan' (Compay Segundo, arr. Jorge A. Martínez) y 'I can tell the world' (arr. Moses Hogan).