Sigue en directo el Alarde de Hondarribia el lunes en diariovasco.com

La web de El Diario Vasco retransmite en directo el día grande de las fiestas de Hondarribia desde la Arma Plaza

Domingo, 7 de septiembre 2025, 09:20

Vuelve un año más el día grande de las fiestas de Hondarribia y El Diario Vasco estará ahí como cada edición para ofrecer su cita principal: el Alarde. El lunes desde las 7.30 horas de la mañana, diariovasco.com ofrecerá la señal en directo del desfile de la compañía Jaizkibel y del Alarde. Una cita que se vivirá con emoción tanto en el municipio como en la web de DV.

La periodista Laura Chamorro será la encargada de retransmitir la subida en directo por la calle Mayor hasta Arma Plaza y la bajada, con un despliegue técnico a la altura de la cita. Después, el vídeo del desfile podrá verse en diferido en cualquier momento en la web de El Diario Vasco.

Además podrán seguir la información puntual de toda la jornada festiva, con fotos de cada punto de celebración y los mejores momentos.

