Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Desfile de la compañía Jaizkibel por las calles de Hondarribia.

Ver 19 fotos
Desfile de la compañía Jaizkibel por las calles de Hondarribia. DE LA HERA

Jaizkibel celebra su desfile y cumple el decreto, pero anuncia «un cambio de estrategia»

Durante su recorrido por la calle Mayor, la capitana, Nora Ferreira, ha entregado al alcalde Enparan un carta pidiéndole pasos adelante y que no trate igual «a quien defiende el derecho de las mujeres y a quien no quiere dejarles participar»

Iñigo Morondo

Lunes, 8 de septiembre 2025, 11:30

Hondarribia disfruta ya de su gran día. La jornada festiva comenzaba hoy con la duda de si las compañías del Alarde cumplirían el decreto de ... alcaldía y se concentrarían en Gernikako Arbola o, como el año pasado, comparecerían más tarde para evitar la coincidencia en espacio y hora con Jaizkibel.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Que nos sancionen por esto es imperdonable. Se han pasado tres pueblos»
  2. 2

    Una sanción para ponerle aún más emoción
  3. 3

    Multas de hasta 80 euros por no portar la nueva baliza de señalización en carretera
  4. 4 Así te hemos contado el Alarde de Hondarribia
  5. 5 John Toshack: «Bill Shankly, mi mejor entrenador; Carlos Xavier, mi mejor jugador»
  6. 6 Bandera de La Concha: Clasificaciones de la categoría masculina
  7. 7

    «Este verano hay una invasión de gaviotas y llegan a dar miedo»
  8. 8

    Arraun deja La Concha vista para sentencia
  9. 9 John Toshack: «La Real lo ha sido todo para mí»
  10. 10

    Los vecinos de Donostialdea respiran el peor aire de Euskadi, solo por detrás de Bilbao

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Jaizkibel celebra su desfile y cumple el decreto, pero anuncia «un cambio de estrategia»