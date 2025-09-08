Jaizkibel celebra su desfile y cumple el decreto, pero anuncia «un cambio de estrategia»

«Hay que cambiar de estrategia»

Tras el recorrido matinal, la capitana de Jaizkibel, Nora Ferreira, ha explicado el contenido de la carta que le ha entregado al alcalde Enparan. «Le hemos pedido que dé pasos adelante porque el decreto de este año era el mismo que el del año pasado y Jaizkibel no estaba de acuerdo con eso. A pesar de todo, lo hemos cumplido», ha señalado. «También le hemos pedido que, por favor, no siga poniendo al mismo nivel a las dos partes: nosotras estamos en una lucha por los derechos de la mujer a participar en igualdad y la otra parte tiene como único fin impedir que la mujer participe. Creo que ni para el decreto, ni a la hora de plantear las conversaciones se nos puede tratar con la misma consideración», ha reivindicado. Por último ha recordado que desde hace 25 años «Jaizkibel Konpainia está en una actitud en positivo, siempre en el lado del diálogo, de juntarnos, hasta hemos pedido ser la compañía número 22 en su Alarde. Pero se nos ha denegado todo por parte del Alarde machista. Hemos demostrado que nosotras no tenemos problemas con compartir espacios, con hablar, pero ellos prefieren no hacer la fiesta, no cumplir sus tradiciones que estar en el mismo lugar que Jaizkibel. Me parece que ha llegado el momento de cambiar de estrategia y así se lo hemos transmitido también al alcalde».

Emakunde y Ararteko han estado también hoy en Hondarribia. Por el instituto vasco de la mujer ha hablado su directora, Miren Elgarresta, que ha destacado los pasos que se vienen dando en Hondarribia y «la aportación de las nuevas generaciones para un futuro Alarde en igualdad». Ha señalado que «es el momento de consolidar los avances, cuidar el proceso iniciado y dar solidez a cada paso sabiendo que queda mucho camino por recorrer». Se ha mostra dispuesta a que Emakunde participe de «las propuestas que lance el propio municipio» para avanzar en un alarde en igualdad.

En términos similares, la Ararteko, Inés Ibáñez de Maeztu, ha valorado «positivamente los pasos del Ayuntamiento de Hondarribia, que durante todo el año ha realizado tareas que dan fruto en este decreto para el día de hoy que ha permitido un ambiente un poco más sereno». Ibáñez de Maeztu ha garantizado la presencia de la institución en el 8 de septiembre hondarribiarra «hasta que se alcancen condiciones de igualdad en la participación de hombres y mujeres en los espacios públicos».

Las representantes políticas han sido más críticas con el Ayuntamiento y su alcalde porque, recogiendo las palabras de Maddalen Iriarte (EH Bildu) «este año no ha habido pasos adelante significativos y en términos de igualdad, cuando no se avanza, hay riesgo de retroceder». Ha pedido al Ayuntamiento, pero también a la Diputación de Gipuzkoa y al Parlamento Vasco, que se impliquen «con decisiones políticas valientes y que luego garanticen que esas decisiones se implementen».

Desde Podemos la Secretaria de Feminismos de Euskadi, Tania Pazos, ha lamentado «la actitud de Haose con respecto al Decreto de alcaldía, que por segundo año ha vuelto a incumplir. No están dispuestos a dar ningún paso para garantizar la participación igualitaria de la mujer en el alarde, por lo que hemos solicitado al alcalde que convoque a la ciudadanía para, el año que viene, organizar un alarde público e igualitario».

Con perspectiva más local, Garoa Lecuona, de EH Bildu, y que gobierna en coalición con el partido del alcalde Enparan, Abotsanitz, ha señalado que el decreto del alcalde de este año «no tiene cambios respecto al año pasado y, por eso mismo, es un paso atrás. En la lucha por los derechos de las mujeres, cuando no avanzamos, retrocedemos. Quiero dejar claro que es una crítica política que no deslegitima ni al Ayuntamiento ni a nuestro alcalde». También ha apuntado que EH Bildu considera que «hay que entrar en una nueva fase. Lo está pidiendo el pueblo. 79% del pueblo pide nuevas fórmulas. No se trata de gestionar el conflicto sino de gestionar una solución. En ese sentido, hemos presentado un proyecto, una propuesta, para empezar a trabajar en eso desde mañana».