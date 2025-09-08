Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La emoción reina en el Alarde de Hondarribia

DE LA HERA

Las tropas dirigidas por el burgomaestre completan con normalidad el desfile matutino

Joana Ochoteco

Hondarribia

Lunes, 8 de septiembre 2025, 11:24

La calle Mayor de Hondarribia ha estallado en aplausos a las 9.03 de la mañana cuando, con tres minutos de retraso respecto al horario ... habitual, la Escuadra de Hacheros del Alarde ha cruzado el arco de Santa María. Les seguían la Tamborrada y la Banda, esta última interpretando la marcha 'Campamento Alarde'. Aceras abarrotadas y aplausos emocionados han recibido a la tropa dirigida por el burgomaestre, Gregorio Alkain. En el pórtico de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción y del Manzano aguardaba la representación institucional: el alcalde, Igor Enparan; la vicelehendakari, Ibone Bengoetxea; la diputada general, Eider Mendoza, y los concejales de Abotsanitz, EAJ-PNV y PSE. La única ausencia ha sido la de los ediles de EH Bildu. Al pasar frente a la iglesia, el burgomaestre ha saludado a la representación institucional.

