La emoción reina en el Alarde de Hondarribia Las tropas dirigidas por el burgomaestre completan con normalidad el desfile matutino

Joana Ochoteco Hondarribia Lunes, 8 de septiembre 2025, 11:24 | Actualizado 12:04h. Comenta Compartir

La calle Mayor de Hondarribia ha estallado en aplausos a las 9.03 de la mañana cuando, con tres minutos de retraso respecto al horario ... habitual, la Escuadra de Hacheros del Alarde ha cruzado el arco de Santa María. Les seguían la Tamborrada y la Banda, esta última interpretando la marcha 'Campamento Alarde'. Aceras abarrotadas y aplausos emocionados han recibido a la tropa dirigida por el burgomaestre, Gregorio Alkain. En el pórtico de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción y del Manzano aguardaba la representación institucional: el alcalde, Igor Enparan; la vicelehendakari, Ibone Bengoetxea; la diputada general, Eider Mendoza, y los concejales de Abotsanitz, EAJ-PNV y PSE. La única ausencia ha sido la de los ediles de EH Bildu. Al pasar frente a la iglesia, el burgomaestre ha saludado a la representación institucional.

Una vez las veinte compañías han llegado hasta Arma plaza, Arkoll ha descendido de nuevo hasta la iglesia para incorporar la réplica de la bandera de la ciudad de Hondarribiko Alardea. El abanderado de la compañía la ha recibido de manos del colectivo de mujeres Hondarribiko Emakumeak. Ver 27 fotos Incorporada la enseña al desfile, este se ha reanudado con el descenso de las tropas por la calle Mayor. Cada una de las compañías de infantería ha efectuado la preceptiva descarga de fusilería frente a la iglesia. El Alarde ha continuado su marcha hasta la ermita de Saindua, con el cabildo eclesiástico y los concejales de EAJ-PNV cerrando el desfile.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión