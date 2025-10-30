Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La carrera de familias, a las 12.30, pondrá el broche a la jornada de recuerdo y solidaridad. LUSA

Hondarribia

La décima 'Beñat Elzo Mendi Lasterketa' reunirá este sábado a más de 1.500 participantes

La recaudación de este año se destinará a la Asociación Española de Síndrome de ATR-X

Iñigo Aristizabal

Hondarribia

Jueves, 30 de octubre 2025, 20:31

Comenta

Este sábado se celebrará la décima edición de la 'Beñat Elzo Mendi Lasterketa', que será la de participación más alta después de la pandemia. ... Hubo 1.327 inscritos en 2022, 1.405 al año siguiente y 1.426 en 2024

