La décima 'Beñat Elzo Mendi Lasterketa' reunirá este sábado a más de 1.500 participantes

Este sábado se celebrará la décima edición de la 'Beñat Elzo Mendi Lasterketa', que será la de participación más alta después de la pandemia. ... Hubo 1.327 inscritos en 2022, 1.405 al año siguiente y 1.426 en 2024

En la pre-inscripción se han apuntado 593 personas a la marcha a pie, 390 a la carrera de montaña y 464 a la carrera de familias. El total es de 1.447 personas pero faltan las que se apuntarán este viernes. Se mantienen los precios de los dorsales para la marcha a pie (quince) y para la carrera de montaña (diez los adultos y cinco los pequeños), pero de veinte a treinta euros sube el precio para la carrera de montaña.

9 00. Marcha a pie de diez kilómetros. 593 inscritos.

11 00. Carrera de 10,9 kilómetros, con 390 participantes.

12 30. Carrera de familias sobre 1,5 kilómetros. Se han inscrito 464 personas. Este sábado será posible apuntarse a marcha (15 euros), carrera (30) y carrera de familias (10 euros adultos, 5 euros niños).

Como cada uno de noviembre desde 2014, un año después del fallecimiento del joven deportista hondarribitarra, se celebra el evento que, por un lado, recuerda a Elzo y, por otro, recauda fondos para alguna asociación benéfica o de enfermedad rara.

En la tercera y cuarta edición se registraron las mayores participaciones, 1.759 y 1.767 y la mayor recaudación fue la de 2.109 para ENACH Asociación, ya que al evento se sumó la recaudación de un amistoso del Bidasoa de balonmano y la comida solidaria de Klink. El año pasado se alcanzó la segunda mayor recaudación, 20.945 euros para Adeles, asociación de afectados por el lupus y similares.

En esta décima edición el beneficiario será la Asociación Española de Síndrome ATR-X, creada el año pasado para dar cobijo a quienes sufren una enfermedad que, según explica Hegoi Martín, hondarribitarra padre de un afectado, «afecta sobre todo intelectualmente y a la motricidad. Los niños tienen dificultad para aprender, también para hablar, algo que consiguen muy pocos afectados. Y tienen menos músculos, lo que les afecta a la movilidad. Algunos consiguen andar pero otros, no». Además de participando o comprando la camiseta, se puede colaborar con donativos por bizum en el número 10122.

La jornada, con epicentro en el puerto deportivo, arrancará a las 9.00 con la marcha a pie. A las 11.00 se disputará la carrera de montaña. Y a las 12.30 será el turno de los pequeños. Por último llegará el sorteo de regalos y la paella popular, con tickets a siete euros.

Los dorsales para la carrera se pueden recoger este viernes en la sede de Izurde, de 18.00 a 19.00, o este sábado en el mismo lugar, hasta las 10.00.