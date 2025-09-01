La creatividad tiene premio en fiestas

Como preámbulo de las fiestas, en el salón de actos de kultur etxea se llevó a cabo la entrega de premios de diversos concursos. ... Son de fiestas el del cartel anunciador y el de fotografía y se les suman el del concurso fotográfico del mercado medieval y el de balcones floridos.

Podríamos considerar como el más relevante el del cartel de fiestas, en el que se ha impuesto, entre 19 obras presentadas, Ana Lupe Iridoy con el trabajo 'Irailak 7, dena prest', que le ha reportado un premio de 650 euros.

La hondarribitarra recuerda que «soy ilustradora autodidacta y hace ocho años me presenté al concurso del cartel de fiestas pero desde entonces no lo había hecho. Esta vez me vino un impulso y me animé a presentar un cartel en el que se representa la tranquilidad y la armonía que se respira la víspera del día del Alarde».

El podio de este concurso, en el que el jurado ha estado compuesto por Julia Lasa, Idoia Seijo, Jonan Basterretxea, Tzane Carrillo, Koro Bidaurreta, Maddi Carton y el concejal Ortzi Alonso, se completa con 'Alpargatak' de José Angel Ligero (300 euros) y 'Erresistentzia, Garaipena eta Eskertza' de Jaume Gubianas (200 euros).

Alonso y Carton también estuvieron en el jurado del concurso fotográfico, junto con Estitxu Ortolaiz, Agurtzane Ortolaiz y Floren Portu. Entre las 29 imágenes presentadas, se decantaron por 'Paseo por la orilla', de Gerardo García González, siendo segundo Oskar Gaskon Marañón con 'Mirando para abajo' y tercero Simón Arrigain Ijurra con 'Arraunlari hankak'. Se llevan premios de 500, 400 y 300 euros, respectivamente.

El mismo jurado fue el que tuvo que deliberar entre las 77 fotografías presentadas al concurso del mercado medieval, celebrado en junio pero cuya premiación se hace coincidir con los otros certámenes. Se impuso Manuel Barreiro Rodríguez con 'Atentos al bufón' (500 euros) y completaron el podio Oskar Gaskon Marañón con 'Humor medieval' (400 euros) y Mikel Prado Ramos con 'Oración antes de la batalla' (300 euros).

Concurso de escaparates

En cuanto al concurso de escaparates, por segundo año consecutivo ha ganado Isabel Ponce, de Itxola (calle San Pedro), en segunda posición ha quedado Oihane Arocena de Lokatz Hair Spa (Zezen Plaza) y el tercer puesto ha sido para María Huarte, de la farmacia Huarte (calle Itsasargi). Se llevan premios de 450, 300 y 200 euros y tras el veredicto del jurado compuesto por la concejala Estitxu Urtizberea, la arquitecta municipal Irati Amantegi y la técnica Maddi Carton, que valoraron los diez comercios presentados al concurso.

Por último, en el concurso de balcones floridos los premiados han sido el número 10 de la calle Juan de Laborda, el 1ºA del 65 en la calle San Pedro y el 2ºD de la calle Zubieta. Así lo decidió el jurado compuesto por los jardineros Pablo Eizaguirre, Ioseba Segurola y Alaitz Sagarzazu, tras valorar los 13 balcones susceptibles de participar en este concurso