Carla Emazabel Amunarriz será hoy la protagonista de la Kutxa Entrega

Iñigo Aristizabal HONDARRIBIA. Jueves, 24 de julio 2025, 22:03

Día de Santiago, día de Kutxa Entrega y día especial este año para Carla Emazabel Amunarriz, que el 28 de junio fue designada como portadora de la Kutxa.

Esta hondarribitarra de 23 años llevará sobre su cabeza el arcón de dieciocho kilos de peso dentro de una comitiva en la que estarán los patrones de los barcos de pesca y autoridades, al son de 'Okendori', de Ramón Roig Torné, interpretado por la Banda de Música. Saldrán a las 18.00 y se dirigirán a la parroquia, en cuya sacristía se leerá el informe de capturas del último año. Después volverán al punto de partida, donde Emazabel afrontará el rito de dar vueltas sobre sí misma. La leyenda dice que cuantas más, mejor será la campaña de pesca.

Desde primeros de julio ha estado ensayando la protagonista de esta tarde con la Kutxa. «Al principio vacía, luego le hemos ido poniendo peso con libros y hemos llegado a 19,6 kilos, incluso más de lo que pesará el día de Santiago».

Es mucho peso para llevar encima de la cabeza, pero «me he visto bastante bien. Mi mayor duda es si todo lo que habrá dentro de la Kutxa se puede mover, porque entonces pierdes el equilibrio, pero me han dicho que todo va bien encajado y que no me preocupe». Señala que el truco está en que «la cabeza lo hace todo. El peso, si lo sabes controlar bien, no es tanto. Es más la carga que notas en el cuello».

Muchos consejos

En estas últimas semanas «he hablado con varias chicas que en los últimos años han llevado la Kutxa y me han ayudado un montón, me han dado todo tipo de consejos. Les agradezco mucho, han estado súper encima».

Hay algo que no tiene controlado y es el tiempo que va a hacer. «En casa me han prohibido mirar el tiempo porque cada vez que miraba daba lluvia. Pero parece que ha ido mejorando la previsión. Y si llueve, no pasa nada, voy a salir igual de feliz».

Tendrá un día largo. «A las 10.00 tengo peluquería para hacer el moño, y el maquillaje lo haremos después de comer. Hacia las cinco vendrá Norberto –Emazabel, abad mayor de la Cofradía– a casa, estaremos un rato y bajaremos juntos a La Hermandad».