Hondarribia

El auditorio acogerá mañana una función de chirigotas de Cádiz

HONDARRIBIA.

Viernes, 31 de octubre 2025, 20:21

Por tercer año consecutivo, el auditorio Itsas Etxea acogerá una representación de chirigotas de Cádiz, mañana domingo a las 12.00 y con entradas a ocho euros.

La chirigota 'Los Calaíta', que este año se llevó el primer premio en el Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz (COAC), es la estrella de la sesión. En su obra homenajea al humorista Eugenio, con humor negro, originalidad en la interpretación y atrevimiento en las letras.

'Los muchachos del congelao' fue cuartofinalista en el evento y aporta la dosis de inteligencia y compromiso social, abordando temas actuales con ternura y un mensaje sutil.

La frescura, juventud y buen rollo hacen de 'Una chirigota con sHoNikEt3' una de las favoritas del público joven, a quien contagia su energía.

Y, por último, el romancero 'Aquí donde me veis por una chispa no soy rey', que se adjudicó el segundo premio en su modalidad, gracias a su sátira política.

