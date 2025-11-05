Un Askartza muy entonado rompió la racha de Ikasbasket Las hondarribitarras anotaron veinte puntos menos de los que venían promediando (73-41)

Iñigo Aristizabal hondarribia. Miércoles, 5 de noviembre 2025, 20:33 Comenta Compartir

Después de un arranque sensacional con cuatro victorias consecutivas, Hondarribia Ikasbasket conoció la derrota, además de una manera inapelable como fue el 73-41 en la cancha de un Askartza que sólo había ganado un partido hasta ese día.

Pero se juntaron el hambre y las ganas de comer, dando como resultado un dominio completo de las vizcaínas frente a las bidasotarras. El 24-8 al final del primer cuarto y el 45-18 al descanso son elocuentes. También la diferencia máxima, en el 70-33 a poco de acabar el encuentro.

Los números no engañan, ni los buenos del Askartza (11/34 en triples, 32%, casi 50% en tiros de dos) ni los flojos de las hondarribitarras, 25% en tiros de dos (11/43) y 18% en triples (4/22). Y si a todo ello sumamos un repaso en la faceta reboteadora, 65 contra 30, tenemos las claves de la clara derrota del Ikasbasket.

Hasta la fecha, las de Oscar Sotomayor venían promediando 60 puntos a favor y 43,5 en contra. Se dio la vuelta a la tortilla y anotaron 19 puntos menos de lo habitual y 12 menos que su anterior peor anotación y recibieron 73, treinta más que la media en los cuatro primeros partidos y 22 más que la anterior peor marca.

En cualquier caso, esta derrota no empaña el buen inicio de Hondarribia Ikasbasket, que tiene una plantilla muy joven y cuyo objetivo es la permanencia. Las cuatro victorias iniciales ya están en el zurrón y han mostrado el camino a las hondarribitarras, que aprenderán la dura lección sufrida en su visita al Askartza.

Alineación: Maialen Novas (6), Jone Ramos (3), Emma Vallejo (9), June Altuna, María Mariezkurrena (4), Andrea Arellano, Inge Garuz (2), Eider Erasun (2), Adriana Badiola, Nora Ramos (11), Ainhoa Arruabarrena (2) y Maddalen Martiarena (2).

El líder en Hondartza

Este sábado, a las 19.00 en Hondartza, Hondarribia Ikasbasket se medirá al Loyola Deusto, único equipo que ha ganado los cinco partidos, además promediando 67,8 puntos a favor y 47,4 en contra.