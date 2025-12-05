Abotsanitz denuncia que hubo trato preferente a las edificaciones en el golf Explica que EAJ-PNV decidió no aplicar el criterio establecido y que el Ayuntamiento ha dejado de ingresar dos millones de euros

Iñigo Aristizabal Hondarribia Viernes, 5 de diciembre 2025, 13:17

Abotsanitz denuncia que «durante años, en Hondarribia ha existido una enorme desigualdad a la hora de cobrar las cesiones que todas las personas deben pagar cuando construyen una vivienda. Es el pago obligatorio para poder edificar, que se realiza en función del valor del suelo, y cuanto más vale el suelo mayor debe ser el pago a realizar».

Desde Abotsanitz apuntan que EAJ-PNV «puso la alfombra roja a las rentas más altas. En el Plan General de Ordenación Urbana de 2017, el PNV decidió no seguir el criterio establecido y aplicó los siguientes coeficientes: Vivienda libre en la zona del golf, coeficiente 0,54; Vivienda Pública Oficial en cualquier zona, coeficiente; Vivienda pública tasada en cualquier zona, coeficiente 2,02; Vivienda libre en Kosta, coeficiente 2,28; Vivienda libre en el Cubo de la Magdalena, coeficiente, 3,99; Vivienda libre en Basako, coeficiente 7,44».

De esta manera, «por construir una vivienda en el golf se pagaría la mitad de los impuestos que se pagarían por construir una vivienda de VPO, la cuarta parte que una vivienda tasada, ocho veces menos que una en el Cubo de la Magdalena y trece veces menos que una en Basako».

Abotsanitz considera que «mientras muchas familias de de Hondarribia pagaban con normalidad, en la zona del golf, los que más tienen menos pagan, por una decisión política del PNV que como resultado deja más de dos millones de euros que el Ayuntamiento ha dejado de ingresar desde 2017, dinero que podría haberse utilizado para mejoras e inversiones en equipamientos públicos». Pero «ese dinero no se cobró por favorecer a las rentas más altas».

Nuevos coeficientes

En el Plan General que está desarrollando el equipo de gobierno, «se fijan los coeficientes según el valor del suelo real en base a estudios económicos del equipo técnico municipal. Para la susodicha urbanización, el nuevo PGOU marca un coeficiente superior al seis, trece veces superior al fijado en su día por el PNV».