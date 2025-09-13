Gal debuta este domingo en 2ª RFEF con la visita del ambicioso Tudelano

Iñigo Morondo Irun Sábado, 13 de septiembre 2025, 20:36 | Actualizado 20:59h. Comenta Compartir

El primer partido como local del Real Unión en 2ª RFEF tendrá lugar este domingo a las 18.00 horas. Los txuribeltz reciben al Tudelano en un atractivo choque. Indicaba en la previa el técnico unionista, Ramsés Gil, que en esta categoría «no hay equipos que vengan a la fiesta de invitados. No sólo por futbolistas, también por los cuerpos técnicos, aquí ya no hay equipos malos. Hay un nivel muy alto en cada plantilla y, cada uno con sus características, tenemos que buscar ese puntito que nos haga un poco mejores que el adversario».

Con todo, incidía el segoviano en que el Tudelano «es un equipo que juega muy bien al fútbol y que está haciendo muy bien las cosas». Destacó que en el final de la pretemporada y en el primer partido liguero «han hecho muchos goles, con un juego muy atractivo, de combinar. Tienen futbolistas de mucho talento. Eso nos garantiza vamos a poder ver un partido muy bonito porque seguramente hagamos un planteamiento con pretensiones de ofrecer un buen espectáculo para el espectador».

Dorsales 1, Jon Tena; 2, Javi Fontan; 3, Álvaro Mateo; 4, Manolo Molina; 5, David Fernández; 6, Beñat Gaubeka; 7, Unai García; 8, Mecerreyes; 9, Irisarri; 10, Arruti; 11, Tellechea; 13, Lander Emery; 14, Katsukunya; 15, Hugo; 17, Iradi; 19, Miguélez; 20, Javi Soroeta; 21, Aimar Labaka; 22, De la Mata; 23, Louakima; 27, Laken Torres.

En la campaña anterior, el Tudelano acabó la liga decimoprimero, tres puntos por encima del puesto de promoción por la permanencia, en una de las cinco plazas que no tuvieron premio alguno ni tampoco castigo.

Para el curso actual ha renovado la práctica totalidad del plantel de jugadores y ha incorporado también un nuevo técnico, el riojano Héctor Urquía. La pasada semana, el Tudelano arrancó la competición con una victoria como local por 3-1 frente al Beasain, por lo que llega empatado a puntos con el cuadro txuribeltz. En la victoria de los navarros fue clave, con dos goles, Iñigo Alayeto, centrocampista ofensivo nacido en Murchante, pero que lleva años destacando en equipos de la 1ª RFEF (Badajoz, Racing de Ferrol, Rayo Majadahonda, Sestao River, Marbella) y en 2ª RFEF con el Numancia.

Aunque lo que ocupa ahora es el encuentro de este domingo contra el Tudelano, lo cierto es que en unos días el Real Unión volverá a jugar en casa. El calendario ha querido que tanto la jornada dos como la jornada tres las disputen los irundarras como locales. Así que el próximo fin de semana, en esa ocasión con horario de sábado a las 19.00, los txuribeltz volverán a presentarse ante su afición para medirse, de nuevo, a un equipo navarro, el Mutilvera.

La siguiente cita, a domicilio y aún sin fecha ni horario confirmados, será un derbi guipuzcoano con sabor añejo con el Beasain como contrincante.