«El objetivo a largo plazo es un centro creativo y de vanguardia en Baztan» Elizondo acoge LEB Intensif y LEB ZABAL, teatro y mesas redondas con 5 premios nacionales de teatro y danzaAsier Andueza Promotor de Iriartea Pilez y de LEB, nuevos lenguajes escénicos

Jueves, 16 de octubre 2025, 20:24

Asier Andueza (Pamplona 1976) tiene una trayectoria de más de 30 años vinculado al cine, la televisión y el teatro. En su trabajo en televisión, por ejemplo, ha sido guionista de series como 'El Internado', 'Laguna Negra', 'Luna el misterio de Calenda' y 'El Internado', 'Las Cumbres'. Esa es una de sus facetas como creador, pero también es el promotor de Iriartea Pilez, un proyecto en desarrollo para la creación de una estructura estable y permanente, un centro creativo y de vanguardia en Baztan. De momento, trabaja intensamente en LEB25, un programa cuyo objetivo es acercar la vanguardia escénica al tenorno rural, impulsando la creación y conectando a artistas y públicos. Y dentro de este programa, este fin de semana se celebra en la casa de cultura Elizondo LEB Intensif y LEB ZABAL. El primero, con obras de teatro en la calle y el segundo, con charlas y mesas redondas en las que intervendrán, entre otros, cinco premios nacionales de teatro y danza.

– Qué fantasía poder disfrutar de un programa así en el mundo rural...

Viernes 10.45 h. 'Atearen bestaldean', Hika Teatroa. 18.00 h. Gure Etxea Iosune Onraita y vecinos. 20.00 h. Welcome& sorry de Ganso&Cia.

Sábado 13.30 horas, De tú a tú de Circo Mur. 16.00 h. Dial-a-Story. Olvido Flores de Estefanía de Paz Asín. 18.00 horas Cos(i)ficades de Las Chicas del Barro. 20.00 horas, Okologie, de Centro de Música Contemporánea Garaikideak.

Domingo 13.30 horas Gandeia. 16.30, Heroiaren mina de Gaizka Chamizo. 17.15 horas Luz Negra de Dínamo danza. 18.15, Butaca 78.

Sábado. 10.00 horas, 'Espacios formativos y de experimentación2'. 11.45 horas, 'Comproniso artístico, político y social la forma y el contenido'.

Domingo 10.00 horas con 'Formatos y metodologías creativas'. 11.45 horas 'Profesionalización y circuitos para las artes escénicas',

– Esa siempre ha sido la idea, cubrir un hueco que detectamos... Responder al derecho universal de todas las personas de acceso a la cultura y esto implica todo tipo de culturas, personas y territorios, también la creación contemporánea y los nuevos lenguajes escénicos. Tiene que ser algo poliédrico y multidireccional. Es una primera acción que marca la pauta a largo plazo que pretende ser el proyecto Iriartea Pilez.

– ¿LEB qué significa?

– Es un acrónimo de Leguaia Eszeniko Berriak, nuevos lenguajes escénicos y se mueve ahora mismo en el terreno del milagro. Es muy difícil, el principal problema es el económico. Cuando te inventas un festival puedes hacer uno común, pero LEB no es así. Me gusta pensar que somos punto de encuentro, motor y escaparate, provocar encuentros improbables, motor para que ocurran cosas, como que se genere obra hasta talleres, intercambio de conocimiento..., que sin el contexto del festival no pasarían y escaparate de obras, para que tengan una escala más en su recorrido de vida. Porque los proyectos necesitan estar moviéndose. Creo que la política de subvenciones no ayuda nada porque no cumplen el cometido para el que están diseñadas. No le hacen ningún favor a las compañías ni a los creativos. Por ejemplo, condenan a que las compañías tengan que estrenar todos los años.

– No es la primera vez de LEB.

– La primera edición fue en Aoiz y triplicamos el número de espectadores previsto. El Observatorio de la Cultura declaró el festival una de las doce novedades más interesantes del panorama español y con todo, no hubo manera de establecer un diálogo con Gobierno de Navarra para buscar la fórmula de colaboración donde esto se pueda sostener en el tiempo. En cambio los ayuntamientos están encantados, ven el valor de manera inmediata.

– ¿Cuándo nace esta idea?

– Llevo trabajando en el mundo del cine, teatro y televisión más de 30 años. He pasado por muchos contextos y muchos años estuve en Madrid, donde pasaban cosas que no me gustaban: sin tiempo, con mucho ruido ambiental... Empecé a querer irme y vi que había referentes de hacer las cosas de otra manera. Un lugar desde donde puedas tener un espacio de creación, ser un dinamizador y un nexo entre lo universal y lo local, donde puedas poner en contacto, donde trabajar en lo rural no signifique aislarte, sino bajar los tempos para tener un espacio de creación mucho más agradable y desde aquí poder ambicionar al mundo entero. Y a la vez ser un espacio de recepción para poder crear.

– Un refugio.

– Sí, pero que sirva también de anclaje con el territorio, trabajar con el territorio y no mirar solo hacia fuera.

– ¿Cómo aparece la casa, Iriartea?

– Yo conocía este sitio porque hace muchos años trabajé como localizador para la película El laberinto del fauno y conocí muchas casas como esta. Cuando empiezo a buscar un sitio donde poder en marcha estas ideas, veo que esta está en venta. Y Baztan tiene virtudes: está muy vivo, pasan cosas y la gente tiene ganas de que pasen cosas..., y la ubicación, a una hora tengo tres aeropuertos y a dos, dos más. Estoy en el centro de un triángulo, entre Donostia, Iruñea y Baiona. Y creo que la Eurorregión es un ecosistema por explorar y que debería ser nuestro ecosistema de trabajo. Si juntas los más de 30 teatros de Navarra, los 80 de la CAV y los casi 200 de Nueva Aquitania, te puede permitir girar en torno a todo esto. Pero hay que accionar.

– ¿En qué momento está?

– Falta mucho dinero. El capital privado, por ejemplo, a partir de un volumen de beneficio está obligado a en invertir en retorno social y retorno social es la cultura.