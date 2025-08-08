Doneztebe acogerá el I Concurso de Tomate Antiguo el 31 de agosto

A. D. C. Malerreka. Viernes, 8 de agosto 2025, 20:50 Comenta Compartir

Doneztebe será una de las cuatro localidades donde se celebrarán Concursos de Tomate Antiguo a finales de agosto y principios de septiembre. Las otras serán Mendigorria, Pamplona y Tudela.

Con estos concursos, organizados por Gasterea y Gazteluleku en colaboración con Reyno Gourmet en el caso de Pamplona, Mendigorria y Doneztebe y por el restaurante Remigio con la Cofradía del Tomate Feo en Tudela; se quiere poner en valor «las variedades autóctonas de tomate, así como fomentar su consumo y cultivo».

Los concursos contarán con actividades como mercadillo, degustaciones, animación y esperan contar con una amplia participación por parte de hortelanos y hortelanas de cada zona.

En Doneztebe la cita será el 31 de agosto en la Plaza de la Iglesia. Cada concursante podrá presentar hasta 3muestras de tomates antiguos (no híbridos). Por muestra hay que presentar dos tomates. Las muestras, hasta un máximo de 40, se numerarán por orden de inscripción. Y la inscripción y entrega de muestras se podrá llevar a cabo hasta las 10 de la mañana. La preinscripción e información se puede realizar en el teléfono 636877919.

Se premiarán los tres mejores tomates más el mejor tomate de variedad antigua local con diploma y un lote de productos ecológicos de Navarra. La entrega de premios tendrá lugar a las 13.30 horas.

Es la primera vez que se organiza un concurso de este tipo en toda la comarca, donde hay una larga tradición de cultivo de tomate para casa.

Un «tomate antiguo» se refiere a una variedad de tomate que ha sido cultivada y transmitida de generación en generación, a menudo por más de 50 años, manteniendo sus características únicas. Estos tomates se distinguen de las variedades híbridas modernas por su diversidad de formas, colores, y sabores, resultado de la polinización abierta y la selección natural.

La sociedad pública INTIA, adscrita al departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, trabaja en la recolección de semillas de especies y variedades locales en especial riesgo de desaparición.

INTIA ha conseguido recuperar hasta un total de 92 variedades de semillas antiguas y locales de Navarra gracias a la aportación de particulares.

Publicó la Guía de Variedades Locales Hortícolas de Navarra y dentro de las variedades de tomate recogidas aparecen algunos de la comarca, como el 'Narbarte', de esta localidad; 'De Tía Puri', de Bera; 'Rosa redondo bonito' de Bera; 'Rosa feo', de Bera; 'Tomate de casa', de Bera.