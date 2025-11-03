Corte de tráfico para hoy martes en la N-121-A, en las inmediaciones de Belate

A. D. C. Baztan. Lunes, 3 de noviembre 2025, 21:00 Comenta Compartir

La N-121-A, en las inmediaciones de los túneles de Belate y Almandoz, permanecerá cerrada hoy martes, desde la 8.00 a las 17.30, en la calzada sentido Pamplona a Irun. Se mantendrá el tráfico rodado en sentido Irun a Pamplona. El tráfico en sentido Irun se desviará por la carretera NA-1210, puerto de Belate, a partir del enlace en el punto kilométrico 27, zona sur del túnel del Belate.