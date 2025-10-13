Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Participates con ganadroes de la carrera de montaña en el Euskararen Eguna de Zubieta. I.Z.

Baztan Bortziriak

Un centenar de corredores en la I Carrera de Montaña del Euskararen Eguna de Zubieta

Rodrigo José Navarro y Naroa Santesteban se impusieron en la cita que completó un fin de semana de celebraciones

A. D. C.

malerreka.

Lunes, 13 de octubre 2025, 20:28

Ambiente inmeroable y con tiempo excepcional en la celebración de los actos dentro del Día del Euskera, en Zubieta, el viernes y el sábado.

Con motivo de esta celebración del Euskararen Eguna, los jóvenes de Zubieta organizaban por primera vez una Carrera de Montaña, que tenía gran respuesta con la participación de un centenar de personas.

En total, 91 corredores completaron un recorrido de 12 kilómetros de largo y 640 metros de desnivel positivo, subiendo a Bunoa (595 metros) y Aitzingurutz (712 metros).

El ganador en categoría masculina, fue Rodrigo José Navarro Sesmero, de Madrid, mientras que entre las féminas se imponía la local Naroa Santesteban Otxandorena. El corredor madrileño necesitó 52 minutos y 38 segundos para completar un recorrido de 12 kilómetros y la de Zubieta una hora, 8 minutos y 58 segundos.

Segundo fue Aritz Intxaurrondo (52:45), de Berastegi y tercero, Iker Ormaetxea, de Orendain (54:31). La doneztebarra Enea Erkizia Amoros, fue segunda (1h:10:08) y Goiatz Agirre, de Elgeta, tercera (1h:10:23).

Dos jornadas

Las celebraciones comenzaron el viernes, con un concurso de pintxos, trikipoteo, campeonato de mus y música con el grupo Ezin Egon. El sábado, además de la novedad de este año, la carrera de montaña con 101 participantes, se celebraba una apuesta de aizkora con Etxeberria-Etxekonanea, Indakoetxea-Castro y Santesteban-Urruita.

Los vecinos de la localidad celebraban a continuación una comida de hermandad en el estalpe y después, los txikis disfrutaban con una ginkana. Por la tarde no faltaba la música, con la txaranga Mutil Gazteak, a continuación actuaba el grupo musical Txapela Brava y para terminar la jornada tenía lugar una verbena y gaupasa con el grupo Olgeta.

