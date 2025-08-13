El Ayuntamiento solicita «un consumo responsable del agua»

Desde el Ayuntamiento de Bera han hecho público un bando para hacer un llamamiento la ciudadanía a «realizar un consumo responsable del agua. Es ... indispensable evitar derrochar agua y tomar medidas para el ahorro».

Recuerdan desde el Consistorio que «debido a la ola de calor y la sequía que estamos padeciendo, nuestros depósitos se encuentran a un nivel muy bajo y las previsiones meteorológicas de los próximoa días y semanas no anuncian lluvias».

Por eso, recuerdan las acciones para ahorrar el consumo de agua, como reducir el riego de los jardines y las huertas, no limpiar los coches y los ehículos con agua de la red pública, reducir el uso del agua en las piscinas privadas así como cuidar y reducir el consumo de agua en los hogares».

Desde el Ayuntamiento esperan «que se comprenda lo grave de la situación. Agradecemos la colaboración de todos los vecinos. Actuemos con sentido común y responsabilidad para ahorrar agua».