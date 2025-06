El PNV denuncia que la ejecución del presupuesto «está lejos del objetivo marcado por EH Bildu»

El Diario Vasco soraluze. Viernes, 6 de junio 2025, 19:58 Comenta Compartir

El PNV de Soraluze ha criticado la ejecución del presupuesto municipal de 2024, argumentando que «esetá lejos de los objetivos marcados por EH Bildu» y subraya que «el Gobierno no ha hecho una gestión adecuada».

En la Comisión de Hacienda celebrada el 14 de abril se han dado a conocer los datos relativos al grado de ejecución del presupuesto de 2024 y al exceso de dinero. Y esos datos son, a entender de los jeltzales,» muy preocupantes». «La ejecución del presupuesto general del Ayuntamiento ha sido del 73% y en cuanto a inversiones, del 43,72%. Además, el importe de la liquidación de 2024 ha sido 47.807 euros superior al del año pasado, concretamente de 1.349.606 euros».

El PNV ha recordado que cuando se aprobó el presupuesto de 2024, el propio alcalde en una entrevista «se marcó un objetivo claro: que el nivel de ejecución superara el 90%. Y decía literalmente que no es normal acabar el año con un gran remanente, porque eso demuestra que el presupuesto no se ha ejecutado en su totalidad y que, en consecuencia, los proyectos previstos se han quedado en el camino».

Los jeltzales denuncian que esta situación «iene consecuencias directas para la ciudadanía, ya que las inversiones no se han materializado, los proyectos no han salido adelante: derribar el edificio Kalebarren 24, cubrir la pista de pádel del polideportivo, el trabajo de intervención de las familias, la nueva contratación de educadoras y educadores de calle... La actuación del Ayuntamiento no ha sido suficientemente eficaz y no se puede olvidar que el Gobierno municipal tiene dos personas liberadas (alcalde y 1º teniente de alcalde) y una mayoría absoluta».

Además, subrayan que «esto no es nada nuevo. Ya lo expresamos en el pleno de diciembre de 2024: no hemos visto en estos últimos años una gestión política más deficiente. Y ahora, con los datos que tenemos entre manos, podemos afirmar que estábamos en lo cierto. La ciudadanía quiere proyectos y resultados y exige que el dinero público sea útil».