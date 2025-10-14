El PNV critica la «pasividad» del Gobierno ante el mal estado de los pivotes del casco, que llevan varios meses fuera de servicio

Jabi Leon soraluze. Martes, 14 de octubre 2025, 20:35 Comenta Compartir

El grupo municipal de EAJ-PNV en Soraluze ha denunciado «la falta de gestión y la pasividad del Gobierno local ante los continuos problemas que generan los pivotes hidráulicos del Casco Histórico, fuera de servicio desde hace meses».

El portavoz jeltzale, Iker Aldazabal, considera que «la situación es insostenible: los pivotes llevan tiempo averiados y el Ayuntamiento sigue sin solucionar el problema». Aldazabal explica que, en vista de esa situación, «colocaron conos y vallas provisionales en el lugar de los pivotes, obligando a los conductores a bajarse del coche para moverlos manualmente. Un sistema arcaico, incómodo y peligroso que genera confusión, enfado y riesgo tanto para peatones como para conductores».

El PNV recuerda que en mayo de 2024 ya planteó la cuestión en la Comisión de Urbanismo y que volvió a hacerlo en el Pleno de mayo de este año: «EH Bildu nos respondió que estaba en fase de 'reflexión', pero la realidad es que no hay soluciones visibles ni plazos. Mientras tanto, los problemas siguen y la confusión que se genera entre peatones y conductores no se ha resuelto».

Por otro lado, los jeltzales insisten en pedir la instalación de cámaras de control en el acceso de Baltegieta-Sagar Erreka «para mejorar la seguridad y prevenir actos vandálicos o comportamientos incívicos». A su juicio, «se trata de una medida sencilla» y no entienden «por qué en Soraluze seguimos sin ellas».