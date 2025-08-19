Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Soraluze

El nuevo puente de Gabolats, abierto para los peatones

SORALUZE.

Martes, 19 de agosto 2025, 20:58

El nuevo puente de Gabolats ya está abierto para los peatones, después de que este pasado lunes terminaran los últimos trabajos. La pasarela permanecerá cerrada al tráfico hasta que se den por concluidos todos los trabajos.

El nuevo puente de Gabolats aumentará significativamente la defensa ante las crecidas del Deba a su paso por Soraluze. Viene a sustituir al antiguo puente, con tablero de hormigón armado (33,5 m de estribo a estribo) que se apoyaba tanto en los estribos como sobre dos pilas apoyadas en el cauce, resultando tres vanos de luces 10,9 m, 11,6 m y 10,9 m. Dada la sección insuficiente para dejar fluir los caudales de las avenidas más copiosas, el puente de Gabolats entraba en carga con relativa facilidad.

La nueva infraestructura tiene 37 metros de luz, de vano único, pesa 80 toneladas, carece de apoyos en el cauce, y cuenta con un tablero 50 cm más alto que el puente anterior.

Las obras comenzaron en octubre de 2024 y han contando una inversión global de 1,8 millones (IVA incluido).

