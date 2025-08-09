Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Real pone fin a la pretemporada con un empate ante el Bournemouth de Iraola

Soraluze

Las fiestas de Andramari comenzarán este viernes con actividades durante todo el fin de semana

Durante el día de San Roque Txiki, habrá toros tanto por la mañana como por la tarde

El Diario Vasco

Soraluze.

Sábado, 9 de agosto 2025, 20:09

Las fiestas de Soraluze comenzarán este viernes 15 de agosto, Andramari Eguna, con unas actividades que se prolongarán durante tres días. Al mediodía partirán con el concierto del trío Aiama. Se trata de un grupo basado en la música jazz, que también compagina con la música cubana y los boleros. Batería, contrabajo y piano, acompañados de una potente voz alegrarán los rincones de la Plaza Zaharra; cantando en euskera, castellano e inglés.

El día de San Roque, se celebrará el tradicional concurso de tortillas. Estará dirigido a vecinos a partir de 12 años. El concurso comenzará a las 11.00 de la mañana y podrán participar 12 parejas. Sigue abierta la inscripción para el concurso anual de tortillas que organiza el Ayuntamiento que deberá realizarse en el ayuntamiento antes de finalizar las plazas. Este día, los más pequeños de la localidad también podrán disfrutar de los hinchables.

Durante el día de San Roque Txiki, habrá toros tanto por la mañana como por la tarde.

El Ayuntamiento de Soraluze ha relizado un llamamiento para que «disfrutemos con respeto y llenemos una vez más el pueblo de un gran ambiente».

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fallece un joven tras colisionar con su vehículo contra un autobús en Tolosa
  2. 2 Encuentran sin vida a Cole Henderson, el joven estadounidense desaparecido hace un mes en Ordesa
  3. 3 Detenido un joven en San Sebastián acusado de haber agredido sexualmente a varios menores de edad
  4. 4 Cayetana Guillén Cuervo: «Sufrí una brutal agresión sexual a los seis años a manos de ocho hombres»
  5. 5 La escapada de Borja Sémper y Bárbara Goenaga para recargar pilas: «Cádiz siempre es una buena idea»
  6. 6 Jokin Altuna califica de «vergonzoso» el material de la final del Ogueta
  7. 7 Un Topo atropella a una vaca en mitad de la vía y obliga a cortar el servicio entre Zarautz y Orio
  8. 8 El famoso cantante y actor de telenovelas que se rinde a San Sebastián: «Encontré un paraíso en la tierra»
  9. 9

    La Real Sociedad es superior pero empata en el estreno de Caleta-Car y Gonçalo Guedes
  10. 10 El campo de Lavanda a un paso de San Sebastián: visita guiada y txakoli por 5 euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Las fiestas de Andramari comenzarán este viernes con actividades durante todo el fin de semana