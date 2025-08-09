Las fiestas de Andramari comenzarán este viernes con actividades durante todo el fin de semana

El Diario Vasco Soraluze. Sábado, 9 de agosto 2025, 20:09 | Actualizado 20:22h.

Las fiestas de Soraluze comenzarán este viernes 15 de agosto, Andramari Eguna, con unas actividades que se prolongarán durante tres días. Al mediodía partirán con el concierto del trío Aiama. Se trata de un grupo basado en la música jazz, que también compagina con la música cubana y los boleros. Batería, contrabajo y piano, acompañados de una potente voz alegrarán los rincones de la Plaza Zaharra; cantando en euskera, castellano e inglés.

El día de San Roque, se celebrará el tradicional concurso de tortillas. Estará dirigido a vecinos a partir de 12 años. El concurso comenzará a las 11.00 de la mañana y podrán participar 12 parejas. Sigue abierta la inscripción para el concurso anual de tortillas que organiza el Ayuntamiento que deberá realizarse en el ayuntamiento antes de finalizar las plazas. Este día, los más pequeños de la localidad también podrán disfrutar de los hinchables.

Durante el día de San Roque Txiki, habrá toros tanto por la mañana como por la tarde.

El Ayuntamiento de Soraluze ha relizado un llamamiento para que «disfrutemos con respeto y llenemos una vez más el pueblo de un gran ambiente».