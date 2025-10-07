Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Soraluze

Elena Begil se suma a la lista de personas centenarias

Martes, 7 de octubre 2025, 20:33

Comenta

Soraluze tiene desde el pasado domingo, día 5 de octubre, otra centenaria que sumar a la lista de personas más longevas del municipio. Se trata de Elena Begil Facundo, que celebró sus 100 años de vida por todo lo alto: acompañada de familiares, amigos, vecinos y hasta representantes de la asociación de personas jubiladas Itxaropena, que no quisieron perderse la ocasión de felicitar a Elena y regalarle un bonito ramo de flores. Nacida en la localidad cántabra de Reinosa pero afincada en Soraluze desde que era una niña, Belén celebró sus 100 años junto a su familia, con una buena comida en el Batzoki local. Zorionak!!!

