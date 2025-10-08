Una charla abre hoy la exposición sobre la realidad de la comunidad rural vasca LGTBIQ+

J. L. soraluze. Miércoles, 8 de octubre 2025, 20:27 Comenta Compartir

La Escuela de Empoderamiento que se creó en abril del pasado año con el objetivo de ser un espacio de encuentro, aprendizaje, reflexión y formación que contribuya a impulsar el empoderamiento y la participación sociopolítica de las mujeres abrirá esta tarde el programa de actividades que ha elaborado para los meses de otoño-invierno.

Y lo hará con la inauguración de la exposición fotográfica 'Xerka'; un trabajo de fotoperiodismo que «recoge las vivencias, reflexiones y sensaciones de cinco personas queers de la Euskal Herria rural y aborda el silencioso proceso de exilio que vive la comunidad LGTBIQ+ en los pueblos».

Charla inaugural

La exposición 'Xerka', que se podrá visitar hasta el día 15 en la sala de muestras municipal, se inaugurará a las 18.00 horas de esta tarde con una interesante charla en la que «se darán a conocer las identidades y experiencias de vida de cinco personas disidentes de diferentes territorios, orígenes y edades».

El objetivo de la iniciativa es transmitir un mensaje positivo: «que en el medio rural vasco es posible ser queer y vivir en el pueblo, en euskera».

En este sentido, desde el Consistorio soraluzetarra recuerdan que se denomina sexilio a la migración forzada de personas LGTBIQ+ que huyen de su entorno familiar y social a núcleos urbanos por la opresión sufrida por su orientación sexual o identidad de género.