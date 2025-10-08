Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Soraluze

Una charla abre hoy la exposición sobre la realidad de la comunidad rural vasca LGTBIQ+

J. L.

soraluze.

Miércoles, 8 de octubre 2025, 20:27

Comenta

La Escuela de Empoderamiento que se creó en abril del pasado año con el objetivo de ser un espacio de encuentro, aprendizaje, reflexión y formación que contribuya a impulsar el empoderamiento y la participación sociopolítica de las mujeres abrirá esta tarde el programa de actividades que ha elaborado para los meses de otoño-invierno.

Y lo hará con la inauguración de la exposición fotográfica 'Xerka'; un trabajo de fotoperiodismo que «recoge las vivencias, reflexiones y sensaciones de cinco personas queers de la Euskal Herria rural y aborda el silencioso proceso de exilio que vive la comunidad LGTBIQ+ en los pueblos».

Charla inaugural

La exposición 'Xerka', que se podrá visitar hasta el día 15 en la sala de muestras municipal, se inaugurará a las 18.00 horas de esta tarde con una interesante charla en la que «se darán a conocer las identidades y experiencias de vida de cinco personas disidentes de diferentes territorios, orígenes y edades».

El objetivo de la iniciativa es transmitir un mensaje positivo: «que en el medio rural vasco es posible ser queer y vivir en el pueblo, en euskera».

En este sentido, desde el Consistorio soraluzetarra recuerdan que se denomina sexilio a la migración forzada de personas LGTBIQ+ que huyen de su entorno familiar y social a núcleos urbanos por la opresión sufrida por su orientación sexual o identidad de género.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cierra por sorpresa un popular restaurante de comida rápida en San Sebastián pese a su estrategia de crecimiento
  2. 2

    Ternua vende por partes su negocio para afrontar la deuda y Loreak Mendian ya tiene comprador
  3. 3

    Uno de los fundadores de Loreak Mendian compra la marca a Ternua por 800.000 euros
  4. 4 La aplaudida acción de unos vecinos de un barrio de San Sebastián: «¿Para qué pagamos impuestos?»
  5. 5

    La Nao Santa María ya está en Donostia: «Te teletransporta a la época de Colón»
  6. 6 Imanol Alguacil muestra su nueva vida en Arabia Saudí: «Todavía estoy en proceso de adaptación»
  7. 7 La playa de La Concha de San Sebastián se transforma en un gran lienzo solidario para celebrar los 25 años de Calcuta Ondoan
  8. 8

    El absentismo laboral en Osakidetza repunta y escala hasta el 10,5%
  9. 9 La tortilla de patata que quiere reinar en San Sebastián y abre su tercer local en la ciudad
  10. 10 Tasa de absentismo por incapacidad temporal en la red guipuzcoana de Osakidetza

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Una charla abre hoy la exposición sobre la realidad de la comunidad rural vasca LGTBIQ+