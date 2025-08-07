Amplia oferta de actividades para los más jóvenes en el curso 2025-2026 Se ha publicado un folleto para que las familias conozcan de forma unificada y ordenada todas las opciones existentes

El Ayuntamiento de Soraluze ha publicado un folleto con la oferta conjunta de ocio para el curso 2025-2026 dirigida especialmente a los niños y adolescentes de la localidad.

Tanto el Ayuntamiento como agentes y asociaciones de la educación no formal de la localidad han visto la necesidad de una herramienta para las familias que organice la oferta de ocio de sus hijos e hijas. Por ello, ha lanzado dicho folleto. El objetivo de este recurso es que las familias del municipio conozcan de forma unificada y ordenada todas las opciones existentes en Soraluze para cada edad, antes de que comience el periodo de inscripción.

Bertsolaritza. Dirigido a niños y niñas de LH5 a DBH2 (10-14 años). Será los martes, de 18.00-19.00 / miércoles, 17.00-1800 / jueves, 18.30-19.30. El precio es de 10 euros al mes. El profesor será Eneko Beretxinaga.

A pesar de que Soraluze es un pueblo pequeño, existe una amplia oferta de ocio y tanto los agentes y asociaciones de la educación no formal como el ayuntamiento son conscientes de que a veces no es fácil para las familias saber qué opciones hay en cada edad y dónde acudir para inscribirse. Además, diversos agentes o asociaciones han renovado y ampliado su oferta, como la escuela de música y la escuela de circo.

Inscripciones abiertas

Ya está abierta la inscripción de varios cursos de la oferta de tiempo libre infantil y juvenil del curso 2025-2026, como los talleres creativos organizados por el Ayuntamiento de Soraluze: circo y bertsolaritza.

Cabe destacar que dentro del proyecto educativo en el que colaboran Ayuntamiento y agentes locales, se enmarcan estos talleres que tienen como objetivo trabajar la creatividad de los niños y contribuir a su desarrollo físico, emocional e intelectual. Tanto el taller de circo como el de bertsolaritza estarán dirigidos por expertos del área y tendrán una duración de diez meses, comenzando en octubre y finalizando en mayo, respectivamente.

Existen bonificaciones de hasta el 75% del precio de pago de la matrícula; si se quieren utilizar las bonificaciones la matrícula deberá hacerse de forma presencial. El número de plazas es limitado, hay 10 plazas por grupo. Cuando se cubran las plazas se completará la lista de espera.

Circo y bertsolaritza

También se ha organizado un taller de circo dirigido a niños y niñas de HH4 a DBH. Lo impartirá Arrate Espilla y se llevará a cabo los martes, LH2-DBH (16.45-17.45) o (18.00-19.00) / jueves, HH4-HH5-LH1 (16.45-17.45). El precio del curso es de 20 euros al mes.

La inscripción en la escuela de circo se abrió el 9 de junio y permanecerá abierta hasta agotar plazas. Para ello habrá dos vías: online o de manera presencial, en las oficinas del Ayuntamiento, de lunes a viernes de 09.00 a 14.00 horas.

También se ha organizado un curso de bertsolaritza que está dirigido a niños y niñas de LH5 a DBH2 (10-14 años). Cuándo: martes, de 18.00-19.00 / miércoles, 17.00-18.00 / jueves, 18.30-19.30 horas. El precio del curso es de 10 euros al mes y será impartido por Eneko Beretxinaga.

La inscripción permanece abierta hasta agotar plazas. Para realizarla habrá dos vías: online o de manera presencial, en las oficinas del Ayuntamiento, de lunes a viernes de 09.00 a 14.00 horas. El número de plazas es limitado, hay 10 plazas por grupo. Cuando se cubran las plazas se completará la lista de espera.

Ludoteka y Gazteleku

La Ludoteka y Gazteleku también inician en septiembre un nuevo curso. Las nuevas matriculaciones se admitirán en la medida en que haya plazas libres. Para más información, hay que consultar las hojas de matriculación de la Ludoteka y del Gazteleku para el curso 2025-2026 en la web municipal. Para realizar la inscripción online, hay que rellenar los cuestionarios que se encuentran en dicha web.