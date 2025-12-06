Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Vista aérea del dique exterior del puerto de Mutriku. IREKIA

Mutriku

«Tras las obras pendientes, el dique exterior tendrá 27 metros más de lo que se ve ahora»

Según las previsiones, los trabajos para culminar el dique de abrigo del puerto arrancarán en septiembre de 2026, y se prolongarán durante 19 meses

Jabi Leon

Mutriku

Sábado, 6 de diciembre 2025, 20:46

Consciente de que los argumentos esgrimidos hasta ahora no han conseguido aclarar las dudas que tiene parte de la ciudadanía en torno al proyecto ... que va a llevar a cabo el Gobierno Vasco con el objetivo de culminar, de una vez por todas, el dique exterior del puerto de Mutriku, el Consistorio de la localidad costera ha querido hacer pública una breve explicación. «El proyecto que ha sacado a licitación el Gobierno Vasco con el objetivo de consolidar el dique de abrigo y garantizar la seguridad ante los temporales marinos contempla alargar el dique exterior 45 metros».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

