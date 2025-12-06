«Tras las obras pendientes, el dique exterior tendrá 27 metros más de lo que se ve ahora»

Consciente de que los argumentos esgrimidos hasta ahora no han conseguido aclarar las dudas que tiene parte de la ciudadanía en torno al proyecto ... que va a llevar a cabo el Gobierno Vasco con el objetivo de culminar, de una vez por todas, el dique exterior del puerto de Mutriku, el Consistorio de la localidad costera ha querido hacer pública una breve explicación. «El proyecto que ha sacado a licitación el Gobierno Vasco con el objetivo de consolidar el dique de abrigo y garantizar la seguridad ante los temporales marinos contempla alargar el dique exterior 45 metros».

Sin embargo, «para llevar a cabo esa actuación en primer lugar habrá que reducir la longitud del dique actual por lo que, finalmente, el dique exterior tendrá 27 metros más de lo que se ve actualmente», explica el concejal Aitor Itza.

Según las previsiones que maneja el Ejecutivo vasco, las obras para culminar el dique mutrikuarra se pondrán en marcha en septiembre del próximo año, una vez concluya la temporada estiva y se prolongarán durante 19 meses.

El proyecto que (al menos a priori) servirá para poner punto y final al proceso de construcción del dique exterior de Mutriku, acaba de salir a licitación con un presupuesto de 10.750.000 euros.

Según indicaron responsables de la Dirección de Puertos del Gobierno Vasco durante la presentación pública que llevaron a cabo el pasado día 28 de noviembre en el Consistorio local, el proyecto definitivo para la consolidación del dique de abrigo del puerto de Mutriku «permitirá reforzar la seguridad y resiliencia de la costa en esta localidad».

Dicho proyecto contempla el acondicionamiento del dique hasta el actual morro de invernada, el desmontaje de este y la finalización de la estructura mediante una prolongación que se ajusta al acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento de Mutriku y el Gobierno Vasco, reduciendo la longitud inicialmente prevista hace dos décadas.

«Esta obra supone una inversión directa en el bienestar de los vecinos de Mutriku. Con este proyecto damos respuesta a una demanda histórica del municipio y generamos un entorno más seguro, más accesible y con nuevos espacios para disfrutar del mar« ha señalado la consejera Amaia Barredo, destacando que esta actuación permitirá completar las principales intervenciones previstas a corto plazo en materia de refuerzo y adaptación de los diques de la CAPV.

Desde la Dirección de Puertos del Gobierno Vasco subrayan que las obras, iniciadas hace veinte años con la construcción del dique exterior, responden hoy a un contexto y unas necesidades diferentes. Por ello, añaden, «la intervención actual permitirá garantizar la estabilidad de la infraestructura frente al creciente impacto del oleaje asociado al cambio climático, mejorar el acceso marítimo y reducir la agitación de la dársena deportiva, favoreciendo una actividad portuaria más segura».

El proyecto incluye también la pavimentación del ámbito de obra, la instalación de alumbrado y drenaje en el camino de acceso al dique, y la creación de una nueva zona de esparcimiento protegida por la infraestructura, destinada al disfrute del mar y a actividades acuáticas.

Un nuevo Plan Especial

El Ayuntamiento ha avanzado que «mientras se desarrollen las obras para culminar el dique exterior» su labor se centrará en «garantizar los servicios y la seguridad de la ciudadanía». Por otro lado, los responsables municipales consideran que es «imprescindible» la puesta en marcha de un nuevo Plan Especial para el puerto «unido a lo que demanda la realidad actual y para visualizar el puerto del futuro».