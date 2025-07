Someten a información pública una solicitud para realizar más vertidos a la regata de Mijoa

El Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) publicó ayer un anuncio de la Agencia Vasca del Agua por el que se somete a información ... pública la solicitud cursada por la Estación de servicio Saturraran, S.L. para verter al cauce de la regata mutrikuarra de Mijoa las aguas residuales procedentes de las obras de mejora de su red de saneamiento interior.

Concretamente, la estación de servicio pide autorización para verter a la regata de Mijoa «las aguas pluviales susceptibles de arrastrar hidrocarburos, las aguas de uso higiénico y las aguas de los lavaderos de vehículos».

La empresa justifica el vertido a la regata de las aguas de uso higiénico y de lavado de vehículos «por la inexistencia de un saneamiento de la zona».

Nada más conocer el anuncio publicado en el BOPV, los grupos ecologistas Mutriku Natur Taldea y Eguzki mostraron ayer su «indignación y hartazgo ante el deterioro de la regata de Mijoa con un vertido más, ante la indiferencia y aquiescencia de URA y las administraciones que no saben, no quieren o no pueden preservar las condiciones mínimas para la salud de las personas y los parámetros mínimos que requiere un ente vivo como es la regata de Mijoa, con su desembocadura en la playa de Saturraran». Ambos colectivos lamenta que «aunque estamos en Europa, seguimos siendo tercermundo en mediambiente».