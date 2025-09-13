Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Mutrikuarras disfrutando del Día del Kalbario, el pasado año. J. LEON

Mutriku

Los mutrikuarras celebran el Día del Kalbario con actividades en el alto y en el casco urbano

Jabi Leon

mutriku.

Sábado, 13 de septiembre 2025, 20:36

Tras calentar motores durante la noche de ayer con la 25ª tamborrada de Anaiarte y un concierto del grupo Txapela Brava, los mutrikuarras celebrarán hoy el gran día del Kalbario.

Las actividades programadas para la matinal de este domingo volverán a llevarse a cabo junto a la ermita del Kalbario (de 9.30 a 14.00 horas habrá servicio de autobús entre ese enclave y el casco urbano de Mutriku).

Una vez más, los actos arrancarán con unas misas (a las 10.00 y 11.00) y continuarán con un festival de herri kirolak. Este año el levantamiento de piedras correrá a cargo de Urdax y Norde mientras que el corte de troncos será cosa de las parejas Mugertza-Mugika y Pikabea-Arruti.

Los trikitilaris Ansorregi y Larrañaga se encargarán de amenizar la matinal del Kalbario, donde las cuadrillas y familias volverán a reunirse en torno a los imprescindibles 'hamaiketakos'.

En torno a las 14.00 será el momento de volver al casco urbano de Mutriku. Una vez más, decenas de personas bajarán el puerto del Kalbario a bordo de goitibeheras; mientras que otros muchos harán lo propio caminando (y viendo bajar las goitibeheras).

La fiesta seguirá por la tarde en Mutriku. Para empezar, a las 18.00 se celebrará la primera sokamuturra de estos 'kalbarios'. A continuación tendrá lugar una kalejira con el grupo EinGO (19.00 y por la noche una romería con el grupo Luhartz (22.30 en Beheko plaza). Mañana, las y los mutrikuarras celebrarán el día de 'Galbaixo Txiki'. ¡Que siga la fiesta!.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un bañista en la playa de Zarautz
  2. 2 Le cobran 8,40 euros por una tónica y una manzanilla en San Sebastián: «Viaja un poco y luego te quejas»
  3. 3 Saioa Alkaiza renuncia al premio Igartza «por la implicación de CAF en el genocidio de Palestina»
  4. 4

    Casi tres mayores de 65 años sufren cada día algún tipo de robo en San Sebastián
  5. 5

    El asesino de Kirk fue delatado por su padre y tenía balas con mensajes antifascistas
  6. 6 La Guardia Municipal identifica a 136 personas que duermen en los pabellones abandonados de Herrera
  7. 7 Los vecinos de Gipuzkoa que lamentan el cierre de una emblemática librería: «Ahí compré un tercio de mi biblioteca; es una pena»
  8. 8

    Euskotren aumenta los tramos de doble vía entre Donostia y Bizkaia para ofrecer más frecuencia
  9. 9 La Real salda una deuda con Toshack
  10. 10

    «Nos vimos muertos, el ertzaina nos salvó»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Los mutrikuarras celebran el Día del Kalbario con actividades en el alto y en el casco urbano

Los mutrikuarras celebran el Día del Kalbario con actividades en el alto y en el casco urbano