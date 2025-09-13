Los mutrikuarras celebran el Día del Kalbario con actividades en el alto y en el casco urbano

Jabi Leon mutriku. Sábado, 13 de septiembre 2025, 20:36 Comenta Compartir

Tras calentar motores durante la noche de ayer con la 25ª tamborrada de Anaiarte y un concierto del grupo Txapela Brava, los mutrikuarras celebrarán hoy el gran día del Kalbario.

Las actividades programadas para la matinal de este domingo volverán a llevarse a cabo junto a la ermita del Kalbario (de 9.30 a 14.00 horas habrá servicio de autobús entre ese enclave y el casco urbano de Mutriku).

Una vez más, los actos arrancarán con unas misas (a las 10.00 y 11.00) y continuarán con un festival de herri kirolak. Este año el levantamiento de piedras correrá a cargo de Urdax y Norde mientras que el corte de troncos será cosa de las parejas Mugertza-Mugika y Pikabea-Arruti.

Los trikitilaris Ansorregi y Larrañaga se encargarán de amenizar la matinal del Kalbario, donde las cuadrillas y familias volverán a reunirse en torno a los imprescindibles 'hamaiketakos'.

En torno a las 14.00 será el momento de volver al casco urbano de Mutriku. Una vez más, decenas de personas bajarán el puerto del Kalbario a bordo de goitibeheras; mientras que otros muchos harán lo propio caminando (y viendo bajar las goitibeheras).

La fiesta seguirá por la tarde en Mutriku. Para empezar, a las 18.00 se celebrará la primera sokamuturra de estos 'kalbarios'. A continuación tendrá lugar una kalejira con el grupo EinGO (19.00 y por la noche una romería con el grupo Luhartz (22.30 en Beheko plaza). Mañana, las y los mutrikuarras celebrarán el día de 'Galbaixo Txiki'. ¡Que siga la fiesta!.