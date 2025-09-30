Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
J. LEON

Mutriku

Mijoa auzoko bizilagunek giro ezin hobean ospatu zuten atzo 2025eko San Jeronimo eguna

Asteartea, 30 iraila 2025, 20:32

Irailaren 30ean urtero egiten duten bezala, Mutrikuko Mijoa auzoko bizilagunek 2025eko San Jeronimo eguna ospatu zuten atzo jai giro ezin hobean. Eguraldia lagun, auzotarrak eguerdi partean elkartu ziren San Jeronimo baselizan meza entzuteko. Horren ondoren, Mijoa industrialdera bertaratu ziren, pandemiaz geroztik urtero egiten duten bezala festa bertan jarraitzeko. Zaindariaren egunean izaten den ohitura zaharrari eutsiz, ez ohizko herri kirolen jaialdi batekin disfrutatzeko aukera egon zen industria gunean. Izan ere, kirolari ezberdinak aizkoran, harrijasotzen eta arraunlariek entrenatzeko erabiltzen duten ergometroarekin lanean aritu ziren. Festak borobiltzeko errifen zozketa egin zuten.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Despiden a la directora de una oficina bancaria en Euskadi que cobraba 7.345 euros al mes y se iba a la peluquería en horario laboral
  2. 2 Crece la preocupación en el País Vasco francés por el nuevo turismo que no gasta: «Muchos se han ido a España»
  3. 3 Nilda Chiaraviglio, terapeuta (73 años): «Las parejas que mejor funcionan son aquellas en las que siguen siendo solteros independientes»
  4. 4 La noche en la que Ion Aramendi condujo sin carné por las cuestas de Igeldo y las calles de San Sebastián: «Fue el instinto de supervivencia»
  5. 5

    Tres investigados por las supuestas amenazas y agresiones al capitán y al armador del pesquero pasaitarra que sufrió un motín en aguas asturianas
  6. 6

    Los partidos vascos salen en tromba contra Ayuso por «banalizar la violencia» de ETA
  7. 7

    «Llegué sin trabajo y ahora llevo un negocio sin relevo que iba a cerrar por jubilación»
  8. 8

    «El mastín se me echó encima y caí al suelo; pensé que me mataba»
  9. 9 Una nueva aerolínea llega al aeropuerto de Bilbao con vuelos low cost a partir de diciembre
  10. 10 Néstor y Patricia, los jóvenes que abren su propia quesería en Irun tras seis años recorriendo el mundo en bicicleta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Mijoa auzoko bizilagunek giro ezin hobean ospatu zuten atzo 2025eko San Jeronimo eguna

Mijoa auzoko bizilagunek giro ezin hobean ospatu zuten atzo 2025eko San Jeronimo eguna