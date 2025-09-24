Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Mutriku

El Ayuntamiento convoca ayudas para impulsar la creación de empleo y nuevas iniciativas empresariales

Dotadas de 40.000 euros, las subvenciones se podrán solicitar hasta el 9 de octubre

J. L.

mutriku.

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 20:52

El departamento de Desarrollo económico del Ayuntamiento de Mutriku ha convocado una nueva edición del programa de subvenciones Mutrikulan, que desde 2013 convoca anualmente con el doble objetivo de impulsar la creación de empleo y el desarrollo de iniciativas empresariales en la localidad costera.

Según se establece en las bases de la convocatoria, son dos los capítulos susceptibles de ser subvencionados: el fomento de nuevos proyectos empresariales y el fomento del empleo.

En lo referente a la promoción de nuevos proyectos, las ayudas de Mutrikulan tienen por objeto subvencionar iniciativas empresariales para la implantación de nuevas empresas en Mutriku. «Se aplicarán exenciones fiscales en determinados impuestos municipales; y si la empresa tiene que hacer frente a un alquiler, también se le compensará económicamente un porcentaje del mismo». Las inversiones también serán subvencionables con una cuantía que se establecerá «en función de la inversión que se realice».

Las ayudas de Mutrikulan se dirigen a empresas creadas este año y a las que quedaron fuera de la convocatoria anterior

Por otro lado, por medio de este programa de ayudas se concederán subvenciones a fondo perdido por la contratación de personal, incluido el propio emprendedor. Tanto las nuevas empresas como las empresas ya existentes podrán solicitar esta ayuda y las nuevas contrataciones deberán incrementar su plantilla con anterioridad a la publicación de la presente Ordenanza. Además, en el apartado de promoción del empleo se fomentará la incorporación de las mujeres y de los colectivos con especiales dificultades de inserción en el mercado laboral.

Beneficiarios y plazos

Las ayudas del programa Mutrikulan cuentan con una dotación económica de 40.000 euros, se pueden solicitar hasta el 9 de octubre y están dirigidas tanto a las empresas creadas este año como a las que quedaron fuera de la anterior convocatoria.

La subvención para inversiones superiores a los 100.000 euros podrá ser de 10.000 euros como máximo, para las inversiones de entre 50.000 y 100.000 euros, de hasta 6.000 euros y para las inversiones inferiorires a 50.000 euros de hasta 3.000 euros. Además, a las empresas creadas este año se les concederá una ayuda de 1.000 euros por cada nuevo puesto de trabajo; mientras que las empresas que ya existían con anterioridad recibirán una ayuda de 500 euros por por cada empleo que haya creado.

