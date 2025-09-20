Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Mutriku

Ate irekiak Iratxo ludotekan irailaren 29tik urriaren 3ra

Larunbata, 20 iraila 2025, 21:31

Mutrikuko Udalak eta Lapazorri aisialdi elkarteak eskaintzen duten Iratxo ludotekak ate irekien jardunaldiak antolatu ditu irailaren 29tik urriaren 3ra, egunero. Ordutegiaren banaketa honakoa da: Haur Hezkuntza 16:30etik 17:15etara; LH 1, 2 eta 3, 17:30etik 18:15era, eta LH 4, 5 eta 6 18:30etik 19:15era. Apuntatzeko azken eguna urriaren 3a izango da. Informazio gehiagorako eta ludotekako arduradunekin kontaktuan jartzeko iratxoludoteka.mutriku@gmail.com.

