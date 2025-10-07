Acaba el plazo para pedir las ayudas municipales al alquiler de vivienda del 2025

J.L. mutriku. Martes, 7 de octubre 2025, 20:33 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Mutriku recuerda que el próximo día 17 de octubre termina el plazo para solicitar las ayudas municipales al alquiler de viviendas correspondientes al ejercicio 2025.

Dichas ayudas, que cuentan con una partida económica de 15.000 euros, pueden ser solicitadas por las personas de la localidad de entre 18 y 35 años; así como por las familias monoparentales y las personas con movilidad reducida (mayor que el 25 %), divorciadas (deben tener sentencia judicial firme), pensionistas o viudas.

Eso sí, para poder recibir las ayudas municipales al alquiler las personas solicitantes deben cumplir una serie de requisitos como «llevar al menos un año de empadronamiento en la localidad, no poseer ninguna vivienda en propiedad o estar al corriente en el pago de los impuestos, tasas y sanciones del Ayuntamiento». Además, no se subvencionarán contratos de duración inferior a un año ni las rentas de alquiler superiores a 650 euros.