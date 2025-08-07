El puente de Mendaro ha sido nominado a los premios Footbridge 2025

A. M. Mendaro. Jueves, 7 de agosto 2025, 21:28 Comenta Compartir

El puente de Mendaro ha sido nominado recientemente a los premios Footbridge 2025, en la categoría 'New Life', dedicada a estructuras existentes que han sido rehabilitadas con éxito. El puente de Mendaro, una infraestructura clave para la movilidad del municipio y su entorno, ha sido recientemente rehabilitado para mejorar su seguridad, funcionalidad y prolongar su vida útil. La estructura cruza el río Deba y la línea ferroviaria Bilbao–San Sebastián, siendo el único acceso rodado tanto al núcleo urbano como al hospital comarcal, lo que refuerza su importancia estratégica para la comarca.

La actuación fue promovida por la Diputación Foral de Gipuzkoa, con proyecto y asistencia técnica de ANTA Ingeniería Civil, una ingeniería guipuzcoana especializada en puentes. El trabajo se desarrolló en colaboración con Intemac, y las obras fueron ejecutadas por Construcciones Mariezcurrena. La fabricación de los elementos estructurales se realizó en taller por Estrumar.

Los trabajos incluyeron el refuerzo de la superestructura, la sustitución de elementos deteriorados y la mejora de la protección frente a la corrosión, con el objetivo de asegurar la durabilidad del puente y adaptarlo a las necesidades actuales de uso.

Los ganadores de cada categoría se anunciarán en septiembre.