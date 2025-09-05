El Ayuntamiento denuncia nuevos actos de vandalismo en la pista de pádel

J. L. mendaro. Viernes, 5 de septiembre 2025, 20:30 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Mendaro ha denunciado publicamente nuevos actos de vandalismo en la pista de pádel de la localidad. Concretamente, la entidad lamenta que «es la segunda vez que estropean el candado electrónico desde que a mediados de abril se implantó el nuevo sistema de toma de turnos en la pista de pádel».

La colocación de un nuevo candado electrónico cuesta 600 euros, por lo que el Ayuntamiento ha tenido que gastar 1.200 euros en apenas cuatro meses «porque hay quien no cuida las cosas como es debido».

Desde el Consistorio piden a la ciudadanía «que vele por el patrimonio de todos y rechace estas conductas antisociales».