Elgoibar

Los tres equipos sénior del Sanlo ganan sus respectivos partidos de Liga

Jabi Leon

Elgoibar.

Lunes, 13 de octubre 2025, 20:28

La jornada liguera disputada este pasado fin de semana no pudo saldarse de mejor manera para los equipos sénior del Sanlo; toda vez que los tres conjuntos de la citada categoría del club de balonmano local vencieron sus respectivos partidos.

El Alcorta forging group, que milita en la Liga Vasca masculina, fue el único de los representantes del Sanlo que ejerció como local y no tuvo excesivos problemas para acabar imponiéndose (32-27) al Indupime Basauri. Con este triunfo, los elgoibartarras consiguen resarcirse de la derrota que cosecharon en Romo en la jornada inicial del campeonato.

Por su parte, el Malape taberna de la Liga Vasca femenina disputó el pasado sábado su primer partido de la nueva temporada liguera, consiguiendo una clara y meritoria victoria (20-27) en su visita al Zuazo de Barakaldo.

Finalmente, los chicos del Pizzería Salento, el equipo del Sanlo que milita en la Segunda territorial masculina, consiguieron encadenar su segunda victoria consecutiva en Oñati. Tras ganar la semana anterior en Egia, los elgoibartarras se impusieron en el partido correspondiente a la tercera jornada de Liga en su visita al Aloña Mendi (19-30).

