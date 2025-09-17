Una nueva exposición de fotos retrata la atmósfera de los últimos autocines del Estado

La reconocida fotógrafa valenciana Gala Font de Mora, que compagina diversos proyectos personales con su trabajo profesional especializado en fotografía y video para museos, centros ... culturales, arquitectos, diseñadores e interioristas, acudirá este viernes a la Casa de Cultura de Elgoibar para presentar en sociedad (a las 18.30 horas) la exposición fotográfica titulada 'Weekend'; un trabajo en el que muestra imágenes de cinco de los seis autocines que sobrevivían en España en el año 2019.

Con esta muestra sobre los peculiares cines en los que las películas se ven desde los coches, la autora busca «visibilizar bajo una estética cinematográfica unos espacios casi olvidados, desconocidos para mucha gente y que se suelen asociar a escenas de películas clásicas y a Estados Unidos».

El proyecto 'Weekend', que se podrá visitar hasta el día 4 de octubre (de lunes a sábado y de 18.30 a 20.30 horas), recala en Elgoibar de la mano del colectivo Ongarri, el departamento municipal de Cultura y Foto Colectania; y después de haber recibido numerosos reconocimientos internacionales.

No en vano, en 2020 este trabajo de Gala Font de Mora fue seleccionado por el jurado de LensCulture en Street Photography Awards. Además, en 2022 obtuvo el Premio Instituto Cervantes de Paris y fue finalista en International Women in Photo Awards.

Gracias a esos reconocimientos, 'Weekend' se expuso en Caelum Gallery de Nueva York durante The Photography Show (mayo de 2022) y en ciudades como Paris, Dubai, Tokyo o Ginebra.

Según explica la propia autora, este proyecto se centra en diversas facetas que conviven en los autocines: «sus rincones, sus tribus y los trabajadores que acuden allí a diario». Font de Mora considera importante «la conexión entre el individuo y la pantalla», y para ello busca resaltar las expresiones y reacciones del público ante las escenas de la película. Del mismo modo, reconoce que le intriga «la intimidad que se crea dentro del coche, el pequeño mundo de los espectadores».

Asimismo, a Gala le interesa «el paisaje tan singular de estos espacios, generalmente situados cerca de la costa y que suelen estar caracterizados por una abundante vegetación que ha crecido a sus anchas y que, junto al haz de luz de la proyección, contribuye a crear una atmósfera mágica».