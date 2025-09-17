Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Imagen de uno de los seis autocines que sobrevivían en España en el año 2019. GALA FONT DE MORA

Elgoibar

Una nueva exposición de fotos retrata la atmósfera de los últimos autocines del Estado

Obra de la valenciana Gala Font de Mora, 'Weekend' se abrirá este viernes de la mano de la autora y tras haber pasado por lugares como Nueva York, Paris, Dubai, Tokyo o Ginebra

Jabi Leon

Elgoibar

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 19:59

La reconocida fotógrafa valenciana Gala Font de Mora, que compagina diversos proyectos personales con su trabajo profesional especializado en fotografía y video para museos, centros ... culturales, arquitectos, diseñadores e interioristas, acudirá este viernes a la Casa de Cultura de Elgoibar para presentar en sociedad (a las 18.30 horas) la exposición fotográfica titulada 'Weekend'; un trabajo en el que muestra imágenes de cinco de los seis autocines que sobrevivían en España en el año 2019.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La reflexión de una joven madrileña al mudarse a una ciudad de Euskadi: «Siento como si fuera domingo todos los días»
  2. 2 Consternación por la muerte de Martina García de 25 años, exconcejala de Podemos en Castilla- La Mancha
  3. 3 Franco Berrino, epidemiólogo, explica los motivos para rechazar el azúcar: «Provoca diabetes, obesidad y mucho más»
  4. 4 La emotiva despedida a un camarero en San Sebastián: «Qué bonito ha sido trabajar contigo»
  5. 5

    «¿Es normal que un masajista te toque los pechos y te meta los dedos en la vagina?»
  6. 6 Barbara Goenaga dedica un bonito mensaje a Borja Sémper en plena lucha contra el cáncer: «Ya queda poco»
  7. 7 Eneko Goia reconoce que la estación de autobuses «se ha quedado pequeña» y plantea una ampliación
  8. 8

    Los funcionarios del Gobierno Vasco podrán teletrabajar dos días a la semana desde enero
  9. 9 «A partir de ahora solo podemos dar clases de euskera a personas extranjeras, es incomprensible»
  10. 10 El restaurante de Gipuzkoa que Karlos Arguiñano recomienda tras cocinar su último plato en televisión

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Una nueva exposición de fotos retrata la atmósfera de los últimos autocines del Estado

Una nueva exposición de fotos retrata la atmósfera de los últimos autocines del Estado