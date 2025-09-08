Las fiestas de Arriaga se saldan con un notable incremento de público respecto a años anteriores

El barrio elgoibartarra de Arriaga celebró el pasado fin de semana una nueva edición de sus tradicionales fiestas de San Antolín, que se han saldado ... con un notable incremento de público respecto a los últimos años.

La comisión organizadora de los festejos había realizado cambios de relevancia en la programación festiva del sábado «para intentar atraer a la carpa de Arriaga a más elgoibartarras y, especialmente, a más gente joven». En vista del gran ambiente que se pudo ver en el recinto ferial, no hay duda de que las novedades introducidas en el programa han dado el resultado deseado.

Según cuentan desde la comisión de fiestas, «la noche del sábado la explanada de San Antolín estuvo a rebosar de gente». La presencia de público fue tal que la furgoneta de comida que se instaló en el recinto por primera vez «se quedó sin hamburguesas muy rápido». Menos mal que los integrantes de Kaxeta elkartea tenían prevista esa posibilidad y quienes se acercaron a Arriaga pudieron cenar en la sociedad del barrio.

Del mismo modo, en la txosna de fiestas «a punto estuvimos de quedarnos sin género», señalan.

Sea como fuere, los conciertos de los grupos locales Kitziki y Jeizy's Tyros fueron claves en la revitalización de la jornada del sábado, en la que también se celebraron otros actos consagrados en el marco de estas fiestas. Como siempre, los juegos infantiles tuvieron una gran aceptación, al igual que los diferentes campeonatos: en el de Mus la victoria fue para Juanjo Uranga y José Luis Gorosabel; en el de txingas para Ander Osoro y Leire Egaña; y en el de tortillas de patata para Amaia Alonso y Martxel Mendizabal.

En cuanto a las rifas sorteadas en estas fiestas cabe señalar que la carretilla llena de productos ha sido para el número 6.853 (el de reserva es el 1.476) y el premio de 500 euros para el número 6.027 (el reserva es el 1.601).