Un momento de la ezpatadantza en honor a la Virgen del Rosario. DV

Elgoibar

Los dantzaris de Haritz representarán el domingo la ezpatadantza de la Virgen del Rosario

Jabi Leon

elgoibar.

Jueves, 9 de octubre 2025, 20:26

Comenta

Aunque la festividad de Nuestra señora del Rosario se celebra el 7 de octubre, la ciudadanía elgoibartarra conmemorará esa festividad religiosa el próximo domingo, día 12. Y lo hará de una manera sencilla, con un oficio religioso y con la ezpatadantza en honor de la Virgen del Rosario (Errosarioko Ama) que cada año representan las y los dantzaris del grupo Haritz.

La Misa Mayor del domingo dará comienzo a las 11:00 horas y durante la misma ya tomarán parte los 'ezpatadantzaris' locales, que interpretarán una danza con espadas cortas frente al altar.

Finalizado el oficio, los dantzaris bailarán inicialmente en el exterior de la iglesia parroquial para, seguidamente, realizar una kalejira por las calles San Bartolomé y Errosario y regresar a Kalegoen plaza. Durante ese recorrido, las y los dantzaris realizarán tres paradas para bailar, concretamente, en Kalebarren plaza, ante la hornacina que guarda a la Virgen del Rosario y en Kalegoen plaza.

Top 50
