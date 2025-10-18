Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Elgoibar

La Casa de las Mujeres organiza varios talleres y cursos para esta próxima semana

Jabi Leon

elgoibar.

Sábado, 18 de octubre 2025, 21:09

Comenta

Lila, la Casa de las Mujeres de Elgoibar, ha dado inicio al nuevo curso con un programa plagado de actividades que ya está en marcha.

De hecho, la Casa de las Mujeres acogerá esta próxima semana numerosos actos que, como siempre, serán gratuitos y abiertos a la participación de todas las personas interesadas.

Para empezar, el miércoles tendrá lugar una sesión del taller de creación literaria que imparte la conocida escritora elgoibartarra Jasone Osoro.

Organizada por Haizea emakume taldea, esta actividad se llevará a cabo en castellano (de 18:00 a 20:00 horas) y estará dirigida a las mujeres, que pueden asistir sin necesidad de inscribirse previamente.

Por otro lado, las instalaciones de Lila albergarán el jueves (de 17:30 a 19:30 horas) un curso sobre bienestar emocional y autocuidado. Dicho taller se impartirá en euskera y para participar en el mismo hay que apuntarse con anterioridad llamando al número 688 698 143 o enviando un mensaje de correo electrónico a la dirección berdintasuna@elgoibar.eus.

Por último, Lila acogerá el próximo viernes (a las 18:30 horas) un café tertulia sobre el séptimo arte. Organizada por Haizea, dicha sesión estará abierta a todas las personas interesadas y se llevará a cabo de la mano de Loredi Salegi.

