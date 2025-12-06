Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Representantes municipales y de Cruz Roja junto al árbol instalado en el Servicio de Atención Ciudadana. UDALA

Elgoibar

El árbol solidario regresa para que 32 menores vulnerables tengan su regalo navideño

Quienes deseen colaborar pueden coger uno de los adornos navideños del árbol instalado en la oficina del Servicio de Atención Ciudadana

Jabi Leon

Elgoibar

Sábado, 6 de diciembre 2025, 20:46

Por tercer año consecutivo, el Ayuntamiento y Cruz Roja han puesto en marcha la campaña Árbol de Navidad Solidario, encaminada a recoger juguetes navideños ... para 32 niños y niñas del pueblo en situación de vulnerabilidad.

