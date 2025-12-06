El árbol solidario regresa para que 32 menores vulnerables tengan su regalo navideño

Por tercer año consecutivo, el Ayuntamiento y Cruz Roja han puesto en marcha la campaña Árbol de Navidad Solidario, encaminada a recoger juguetes navideños ... para 32 niños y niñas del pueblo en situación de vulnerabilidad.

Para llevar a cabo esta iniciativa se ha instalado un árbol de Navidad en la oficina del Servicio de Atención Ciudadana. Dicho árbol contiene unos adornos, en cuyo interior hay unas instrucciones importantes «como detalles sobre los gustos y características del niño o niña que se beneficiará del regalo».

Las personas interesadas en colaborar con esta iniciativa pueden acercarse al árbol solidario y coger uno de los adornos; con la particularidad de que el día 19 es el último para retirarlos y entregar los regalos correspondientes (Olentzero y Mari Domingi se encargarán de repartir los regalos recogidos).

Una vez recogido el adorno y comprado el regalo «evitando aquellos que sean sexistas o bélicos y de acuerdo con las indicaciones que aparecen en la tarjeta del interior», los participantes en la iniciativa «solo tendrán que anotar el código correspondiente en el regalo y regresar al Árbol de Navidad Solidario para colocarlo en él». El adorno será para quienes tomen parte en la iniciativa.

Menos niños y un solo árbol

El Ayuntamiento y Cruz Roja han explicado las razones por las que este año tan solo se ha instalado un árbol solidario y no dos, tal y como se hizo en las pasadas Navidades.

Según cuentan, «esta vez serán 32 los menores que recibirán su regalo a través del Árbol Solidario, cuando la pasada Navidad fueron 40 las niñas y los niños que se beneficiaron de esta iniciativa».

El descenso del número de menores que recibirán el regalo del árbol solidario no se debe a que hay menos niñas y niños en situación de vulnerabilidad en el pueblo; sino al hecho de que «varias empresas han realizado una aportación económica mayor, lo que permitirá que más menores reciban regalos a través de Cruz Roja y otros canales de apoyo».

El Consistorio y Cruz Roja animan a la ciudadanía a sumarse a esta campaña solidaria aportando un juguete y, de esa forma, contribuyendo a que estas fechas también sean muy especiales para las niñias y niños de las familias con menos recursos.