El Alcorta es el único equipo sénior del Sanlo que juega este fin de semana en casa

J.L. elgoibar. Jueves, 9 de octubre 2025, 20:26

Los equipos de categoría sénior del club de balonmano Sanlo afrontan este fin de semana una nueva jornada liguera, en la que tan solo el Alcorta Forgin Group ejercerá como local.

El equipo masculino que milita en Liga Vasca se medirá mañana (a las 13.00 horas en el polideportivo Olaizaga) al Indupime Basauri; con el objetivo de resarcise de la derrota que cosechó en Romo en la jornada inicial de la presente Liga.

Por su parte, el Malape taberna iniciará este sábado su andadura en la nueva temporada de la Liga Vasca femenina visitando al Zuazo de Barakaldo (el partido se disputará a las 16.30 horas en el polideportivo Gorostiza).

Finalmente, el Pizzería Salento de Segunda territorial se enfrentará mañana (16.00 horas) al Aloña Mendi en Oñati.