Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Elgoibar

El Alcorta es el único equipo sénior del Sanlo que juega este fin de semana en casa

J.L.

elgoibar.

Jueves, 9 de octubre 2025, 20:26

Comenta

Los equipos de categoría sénior del club de balonmano Sanlo afrontan este fin de semana una nueva jornada liguera, en la que tan solo el Alcorta Forgin Group ejercerá como local.

El equipo masculino que milita en Liga Vasca se medirá mañana (a las 13.00 horas en el polideportivo Olaizaga) al Indupime Basauri; con el objetivo de resarcise de la derrota que cosechó en Romo en la jornada inicial de la presente Liga.

Por su parte, el Malape taberna iniciará este sábado su andadura en la nueva temporada de la Liga Vasca femenina visitando al Zuazo de Barakaldo (el partido se disputará a las 16.30 horas en el polideportivo Gorostiza).

Finalmente, el Pizzería Salento de Segunda territorial se enfrentará mañana (16.00 horas) al Aloña Mendi en Oñati.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una familia catalana compra un restaurante y una pastelería de la plaza Gipuzkoa de San Sebastián
  2. 2

    15.000 familias vascas se beneficiarán de las nuevas ayudas para el cuidado de hijos
  3. 3 Experimento con crema Nivea: «En un lado la lata azul de 2 euros y en el otro una crema de 200 euros; este es el veredicto de un dermatólogo»
  4. 4 La tortilla de patata que quiere reinar en San Sebastián y abre su tercer local en la ciudad
  5. 5 Mil candidatos para 250 empleos: «No es normal tanta gente, se ha formado un tapón para entrar»
  6. 6

    Uno de los fundadores de Loreak Mendian compra la marca a Ternua por 800.000 euros
  7. 7 Amaya Uranga, la voz de Mocedades que emociona en las redes sociales: «a su edad está intacta, de cuando había tanto amor y poesía en las letras»
  8. 8 Cierra una emblemática zapatería de San Sebastián tras 65 años de actividad
  9. 9

    Erik Bretos defendió ante el Consejo de la Real la continuidad de Sergio
  10. 10 El Olivi de Usurbil, nuevo paraíso de la txuleta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Alcorta es el único equipo sénior del Sanlo que juega este fin de semana en casa