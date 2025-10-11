Abierto el plazo para que los comercios se adhieran a la campaña de bonos

A. U. elgoibar. Sábado, 11 de octubre 2025, 20:46 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Elgoibar, con el objetivo de seguir dinamizando y revitalizando el comercio local, ha puesto en marcha una nueva campaña de bonos Bizi-Bizixa, la decimotercera, y ya ha abierto el plazo de adhesión para los comerciantes.

Aquellas actividades económicas adheridas a la anterior edición de bonos Elgoibar Bizi-Bizixa, no tendrán que presentar una nueva solicitud. Pero en el caso de no querer participar en esta segunda campaña, deberán notificarlo por escrito al Ayuntamiento.

Por otro lado, quienes deseen participar en la segunda fase y no se inscribieron en la primera convocatoria deberán hacerlo de manera telemática a través de la sede electrónica del Ayuntamiento elgoibar.eus. Las solicitudes deberán ser presentadas antes del día 21, inclusive, mediante el formulario específico disponible en el portal de subvenciones del Concistorio.

Podrán acceder a las ayudas contempladas en estas bases las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas, las comunidades de bienes, sociedades civiles y, las micro y pequeñas empresas (siempre que tengan los CNAEs que se incluyen en esta convocatoria, disponible en elgoibar.eus), cuyo establecimiento se encuentre en Elgoibar.

12.000 euros de inversión

El Ayuntamiento realizará una inversión de 12.000 euros en esta campaña de bonos de consumo, y pondrá 1.600 bonos comerciales a disposición de la ciudadanía. Gracias a eso, la ciudadanía podrá disfrutar de un descuento del 25% en las compras realizadas. La previsión es que los bonos estén disponibles a comienzos de noviembre. Podrán adquirirse en los establecimientos en el momento de realizar la compra. Y se podrán canjear hasta el 28 de noviembre en las tiendas adheridas, siempre que la tienda disponga de bonos hasta esa fecha y estos se puedan utilizar en establecimientos comerciales. Los 1.600 bonos serán repartidos de manera equitativa entre todos los establecimientos adheridos a esta convocatoria. Las bases están disponibles en elgoibar.eus.