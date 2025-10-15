El Urki firma una jornada irregular El Urki JMR se impone en Usurbil y ya es segundo, mientras que el Alkideba vuelve a caer en Unbe y el Hapiick brilla con una goleada en casa

El Urki Alkideba se quedó a las puertas de puntuar en Unbe tras caer por 2-3 en una intensa visita del Deusto el pasado fin de semana.

Marcos Rodríguez Eibar. Miércoles, 15 de octubre 2025, 20:51 Comenta Compartir

El pasado fin de semana dejó un balance variado para los equipos del Club Deportivo Urki, con resultados desiguales pero también con varias notas positivas en diferentes categorías. El principal motivo de alegría llegó de la mano del Urki JMR, que volvió a demostrar su buen estado de forma en Primera Regional imponiéndose a domicilio al Usurbil, 0-2. Los goles de Aka y Martí sirvieron para sumar tres puntos de oro que sitúan al conjunto eibarrés segundo en la clasificación del grupo 5 con ocho puntos en cuatro jornadas, confirmando su excelente inicio de temporada.

En División de Honor Regional, el Urki Alkideba no pudo reencontrarse con la victoria y acabó cediendo por 2-3 frente al Deusto en un partido marcado por la alternancia y la emoción. Los eibarreses pelearon hasta el final, pero los visitantes aprovecharon mejor sus ocasiones. Tras este resultado, los armeros caen hasta la decimoquinta plaza con tres puntos en cinco jornadas, cerca del descenso. El equipo, que dejó buenas sensaciones en varios tramos del encuentro, necesita enderezar el rumbo cuanto antes y alejarse de la zona baja de la tabla.

En categoría juvenil, el Urki Eibarbus de Liga Vasca cayó en Unbe ante el Beasain por 0-1. El conjunto dirigido eibarrés sigue mostrando un buen nivel competitivo, pero la falta de acierto volvió a penalizar a los armeros, que se mantienen duodécimos con cinco puntos.

Por su parte, el Urki ABC sufrió una dura derrota en Tolosa por 4-0 en Juvenil Preferente, un resultado que deja al equipo decimotercero con cuatro puntos en cuatro jornadas.

Tampoco tuvo fortuna el Urki Heganrent (Juvenil C), que salió goleado de Azpeitia ante el Ikasberri por un inapelable 10-1 pese al tanto de Igor. Aun así, tras sufrir esta goleada los eibarreses se mantienen terceros del grupo 9 con cuatro puntos, gracias en parte a los resultados de sus rivales directos.

En categoría cadete, el Urki Hapiick brilló en Unbe con una contundente victoria por 5-1 ante el Intxurre. Los tantos de Ohian, Urki, Cid, Unanue y Jul reflejan el dominio local, que permitió a los eibarreses alcanzar los nueve puntos en cuatro jornadas, situándose terceros de la clasificación.

También sonrió el Urki Boj, que se impuso por 3-4 en un disputado encuentro. Alba, Luque y un doblete de López firmaron los goles del triunfo, que eleva al equipo hasta la segunda posición del grupo 12 con seis puntos en tres partidos.

Entre los más pequeños, el Urki Beltrán (Infantil A) firmó una meritoria victoria por 3-2 ante el Mondragón, con goles de Levis, Ekhi y Arizt en un choque muy disputado.

Menos suerte tuvieron los equipos de base: el Urki Larragest (infantil txiki) cayó ante el Lagun Onak (10-0), mientras que el Urki Engimek (alevín) perdió por 10-1 en Zestoa, con tanto de Eddine.

Por último, el Urki JAZ, conjunto femenino, plantó cara pero terminó cayendo por la mínima (0-1 ante la UDA) en Unbe.

Por otro lado, el CD Urki mantiene activa su campaña de socios, que busca seguir reforzando el vínculo entre el club y la afición eibarresa. El carné, con un precio de 20 euros, da acceso a todos los partidos en casa y a diversas actividades sociales.