Urki Alkideba visita al Euskalduna en Andoain para revertir su irregular inicio

El CD Urki encara un nuevo fin de semana repleto de compromisos en todas sus categorías, con partidos importantes. La jornada arrancará esta tarde ... con numerosos encuentros en Unbe, y se prolongará hasta este domingo, con choques que medirán el pulso competitivo de los conjuntos urkistas en esta primera parte de la temporada.

El primer equipo, el Urki Alkideba, visitará este domingo al Euskalduna a partir de las 17.30 horas, en una nueva jornada de la División de Honor Regional. Los eibarreses necesitan volver a puntuar tras un inicio de curso complicado, en el que han sumado únicamente tres puntos en cinco jornadas. Pese a los resultados, el conjunto urkista ha mostrado momentos de buen fútbol, y espera que la visita al conjunto de Andoain sirva para cambiar la dinámica y reencontrarse con la victoria.

En categoría Juvenil Liga Vasca, el Urki Eibarbus afronta un difícil compromiso a domicilio esta tarde a las 18.00 horas frente a la Cultural de Durango. Los eibarreses, que han mostrado un rendimiento irregular en las primeras jornadas, tratarán de lograr un triunfo de prestigio ante uno de los equipos más sólidos del campeonato.

Por su parte, el Urki ABC, de Juvenil Preferente, recibirá este domingo al Zumaiako en Unbe (17.30). Tras un inicio de temporada con altibajos, el equipo eibarrés busca hacerse fuerte en casa para escalar posiciones en la tabla y consolidar su juego. En la Primera Juvenil el Urki Hapiick jugará este sábado a las 12.35 horas en Unbe frente al Aloña Mendi, en un duelo en el que los locales tratarán de recuperar sensaciones y ofrecer una buena imagen en casa.

En cadetes, el Urki Heganrent visitará este domingo al Mondragón (11.30) en la categoría Preferente, un encuentro exigente ante un rival con aspiraciones similares. En el grupo B, el Urki BOJ abrirá la jornada en Unbe este sábado a las 10.00 horas, midiéndose al Ikasberri en un partido que promete ser vibrante y que servirá para calibrar el momento del equipo tras un gran arranque de curso.

Las categorías infantiles también tendrán su protagonismo. El Urki Beltrán visitará este domingo al Zumaiako (15.30), mientras que el Urki Larragest recibirá este sábado en Unbe al mismo club (12.00).

Ambos conjuntos buscan seguir creciendo en su desarrollo formativo y mantener su progresión competitiva. En la categoría alevín, el Urki Engimek jugará este domingo (11.00) en Unbe frente al Elgoibar, en un partido que promete emoción y muchos goles. Por último, el equipo femenino del Urki JAZ abrirá la jornada este sábado a las 09.00 horas visitando al Bergara, con el objetivo de seguir afianzando su juego y recuperar la senda del triunfo.

Además, el CD Urki ha puesto ya a la venta su lotería de Navidad, disponible en la Administración de Lotería de Errebal, con número de décimo 30376.